Acadar reúne en Santiago a mujeres con discapacidad para crear redes de apoyo

El programa Creando en Red con un grupo de mujeres en Santiago Cedida

La Asociación de Mujeres con Discapacidad de Galicia (Acadar) desarrolla en Santiago y Lugo el proyecto ‘Creando en Red’, una iniciativa que busca conectar a 50 mujeres con discapacidad y crear espacios para compartir experiencias, establecer vínculos y reforzar sus redes de apoyo.

El programa organiza encuentros en los que se abordan cuestiones como los derechos de las mujeres con discapacidad, la gestión emocional y las habilidades sociales y comunicativas. Las sesiones se complementan con actividades de ocio y culturales, como visitas a museos, recorridos por lugares de interés o participación en eventos.

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Uno de los objetivos es combatir el aislamiento social y favorecer la autonomía y el empoderamiento de las participantes mediante el apoyo entre iguales. El proyecto también busca facilitar el conocimiento de los recursos y entidades disponibles en el entorno.

Acadar señala que las necesidades son diferentes en Santiago y Lugo. Mientras que la capital gallega cuenta con una mayor oferta de recursos socioculturales, sanitarios y de movilidad, en Lugo la dispersión geográfica y la menor disponibilidad de algunos servicios hacen especialmente importantes los espacios de encuentro.

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‘Creando en Red’ está financiado por Fundación ONCE a través del Plan de Prioridades de COCEMFE y está abierto tanto a mujeres participantes o socias de ACADAR como a cualquier mujer con discapacidad interesada en incorporarse.