Acadar reúne en Santiago a mujeres con discapacidad para crear redes de apoyo
El proyecto ‘Creando en Red’ conecta a 50 mujeres de Santiago y Lugo y promueve el apoyo entre iguales y la participación social
La Asociación de Mujeres con Discapacidad de Galicia (Acadar) desarrolla en Santiago y Lugo el proyecto ‘Creando en Red’, una iniciativa que busca conectar a 50 mujeres con discapacidad y crear espacios para compartir experiencias, establecer vínculos y reforzar sus redes de apoyo.
El programa organiza encuentros en los que se abordan cuestiones como los derechos de las mujeres con discapacidad, la gestión emocional y las habilidades sociales y comunicativas. Las sesiones se complementan con actividades de ocio y culturales, como visitas a museos, recorridos por lugares de interés o participación en eventos.
Uno de los objetivos es combatir el aislamiento social y favorecer la autonomía y el empoderamiento de las participantes mediante el apoyo entre iguales. El proyecto también busca facilitar el conocimiento de los recursos y entidades disponibles en el entorno.
Acadar señala que las necesidades son diferentes en Santiago y Lugo. Mientras que la capital gallega cuenta con una mayor oferta de recursos socioculturales, sanitarios y de movilidad, en Lugo la dispersión geográfica y la menor disponibilidad de algunos servicios hacen especialmente importantes los espacios de encuentro.
‘Creando en Red’ está financiado por Fundación ONCE a través del Plan de Prioridades de COCEMFE y está abierto tanto a mujeres participantes o socias de ACADAR como a cualquier mujer con discapacidad interesada en incorporarse.