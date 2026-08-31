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Santiago de Compostela

Acadar reúne en Santiago a mujeres con discapacidad para crear redes de apoyo

El proyecto ‘Creando en Red’ conecta a 50 mujeres de Santiago y Lugo y promueve el apoyo entre iguales y la participación social

Redacción Santiago
31/08/2026 16:24
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El programa Creando en Red con un grupo de mujeres en Santiago
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La Asociación de Mujeres con Discapacidad de Galicia (Acadar) desarrolla en Santiago y Lugo el proyecto ‘Creando en Red’, una iniciativa que busca conectar a 50 mujeres con discapacidad y crear espacios para compartir experiencias, establecer vínculos y reforzar sus redes de apoyo.

El programa organiza encuentros en los que se abordan cuestiones como los derechos de las mujeres con discapacidad, la gestión emocional y las habilidades sociales y comunicativas. Las sesiones se complementan con actividades de ocio y culturales, como visitas a museos, recorridos por lugares de interés o participación en eventos.

A Xunta de Goberno de Santiago aprobou unha subvención nominativa de 21.150 euros para AGADEA, destinada ao programa ‘1. Activa Mente. 2. Corpo Activo’

O Concello de Santiago eleva a 21.150 euros a achega a AGADEA para programas de prevención da demencia

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Uno de los objetivos es combatir el aislamiento social y favorecer la autonomía y el empoderamiento de las participantes mediante el apoyo entre iguales. El proyecto también busca facilitar el conocimiento de los recursos y entidades disponibles en el entorno.

Acadar señala que las necesidades son diferentes en Santiago y Lugo. Mientras que la capital gallega cuenta con una mayor oferta de recursos socioculturales, sanitarios y de movilidad, en Lugo la dispersión geográfica y la menor disponibilidad de algunos servicios hacen especialmente importantes los espacios de encuentro.

O prazo para solicitar os apoios á USC permanece aberto durante a segunda quincena de agosto

A USC mantén aberto o prazo para solicitar apoios para o estudantado con discapacidade ou NEAE

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‘Creando en Red’ está financiado por Fundación ONCE a través del Plan de Prioridades de COCEMFE y está abierto tanto a mujeres participantes o socias de ACADAR como a cualquier mujer con discapacidad interesada en incorporarse.

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