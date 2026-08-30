El bombero Jimmy Go completa en Santiago sus 30 maratones por España por la prevención del suicidio

Finaliza una fase más del proyecto con el que recorrerá 3.953 kilómetros, uno por cada fallecimiento por esta causa en 2024 Europa Press

El bombero madrileño Jaime Domínguez, conocido en sus redes sociales como Jimmy Go, ha completado en Santiago de Compostela los 30 maratones consecutivos realizados por todo el territorio español durante este mes de agosto. Finaliza así una fase más del proyecto 'Romper el Silencio', con el que pretende concienciar sobre el suicidio a través del deporte.

En total, Domínguez recorrerá 3.953 kilómetros, uno por cada fallecimiento por suicidio en España en 2024, últimas cifras oficiales conocidas. Lo hará a través de un total de 95 maratones: los primeros 50 fueron dentro de la Comunidad de Madrid y los siguientes 30 lo llevaron por municipios del resto del país. Ahora, faltan 15 para finalizar el reto.

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La etapa 80, que realizó este domingo en Santiago y a la que podía sumarse quien quisiera, partió a las 08.30 del Multiusos Fonte do Sar, desde donde realizó vueltas por el paseo fluvial de 5 kilómetros cada una. Con todo, la última consistió en un tramo del Camino Francés, que terminó en la Praza do Obradoiro.

Domínguez llegó a las 14.00 horas al entorno de la Catedral junto a las personas que decidieron acompañarle durante esta mañana. Allí, les esperaban varios bomberos del parque compostelano y miembros de la corporación municipal, como el concejal de Movilidad y Convivencia, Xan Duro.

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Según expone en sus redes sociales, el proyecto busca "romper el silencio" en relación al suicidio utilizando el deporte "de una forma respetuosa". A Domínguez le parecía "algo simbólico" que todos los kilómetros realizados "cojan sentido por todas aquellas personas que a día de hoy ya no están".

"Por medio del deporte, poco a poco, vamos a aprender a cuidar a la gente que tenemos más cerca, a escucharles, a saber pedir ayuda. Tenemos que aprender a vivir con gente al lado que no sabemos lo bien o lo mal que está", explica el bombero sobre su motivación.