Adrián Mallo renuncia á candidatura de UCIN á Alcaldía de Santiago
O candidato asegura que non se atopa preparado psicoloxicamente para afrontar a campaña electoral tras acumular varias situacións persoais difíciles
Adrián Mallo, candidato de UCIN á Alcaldía de Santiago de Compostela, anunciou este sábado que renuncia á súa candidatura por motivos persoais e de saúde mental.
Mallo explica que nos últimos meses acumulou varias circunstancias difíciles que tiveron un forte impacto no seu estado psicolóxico. Entre elas, cita o xuízo pola agresión que sufriu, cuxas consecuencias físicas e emocionais asegura que continúa afrontando, así como a morte da súa nai, un proceso de divorcio aínda sen rematar e un procedemento laboral polo seu despedimento, que considera improcedente.
"Neste momento non estou preparado psicoloxicamente para afrontar a dureza e a enorme esixencia dunha campaña electoral", sinala nun comunicado publicado nas súas redes sociais.
O candidato asegura que intentou continuar coa súa actividade política e convencerse de que podería afrontar a situación, pero considera que agora necesita "parar, recuperarse e reconstruír" a súa vida. "Non podo pedir a confianza da cidadanía para asumir unha responsabilidade tan grande se antes non coido de min mesmo", afirma.
Mallo defende que a decisión non supón unha derrota nin unha fuxida, senón un exercicio de responsabilidade e respecto cara a si mesmo, ás persoas que o apoiaron e á cidade que aspiraba a representar.
A pesar de abandonar a carreira electoral, asegura que seguirá vinculado á defensa de Santiago e das causas nas que cre. "Abandono a candidatura á Alcaldía, pero non abandono Santiago, os seus barrios, nin as causas nas que creo", afirma.
O candidato de UCIN agradece finalmente o apoio recibido durante os últimos meses e pide que se respecte a súa decisión mentres afronta os procesos persoais, laborais e xudiciais que aínda ten por diante.