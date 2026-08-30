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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

Adrián Mallo renuncia á candidatura de UCIN á Alcaldía de Santiago

O candidato asegura que non se atopa preparado psicoloxicamente para afrontar a campaña electoral tras acumular varias situacións persoais difíciles

Redacción Santiago
30/08/2026 12:12
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Adrián Mallo bótase a un lado para coidar a súa saúde 
UCIN SANTIAGO
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Adrián Mallo, candidato de UCIN á Alcaldía de Santiago de Compostela, anunciou este sábado que renuncia á súa candidatura por motivos persoais e de saúde mental.

Mallo explica que nos últimos meses acumulou varias circunstancias difíciles que tiveron un forte impacto no seu estado psicolóxico. Entre elas, cita o xuízo pola agresión que sufriu, cuxas consecuencias físicas e emocionais asegura que continúa afrontando, así como a morte da súa nai, un proceso de divorcio aínda sen rematar e un procedemento laboral polo seu despedimento, que considera improcedente.

"Neste momento non estou preparado psicoloxicamente para afrontar a dureza e a enorme esixencia dunha campaña electoral", sinala nun comunicado publicado nas súas redes sociais.

O candidato asegura que intentou continuar coa súa actividade política e convencerse de que podería afrontar a situación, pero considera que agora necesita "parar, recuperarse e reconstruír" a súa vida. "Non podo pedir a confianza da cidadanía para asumir unha responsabilidade tan grande se antes non coido de min mesmo", afirma.

Mallo defende que a decisión non supón unha derrota nin unha fuxida, senón un exercicio de responsabilidade e respecto cara a si mesmo, ás persoas que o apoiaron e á cidade que aspiraba a representar.

A pesar de abandonar a carreira electoral, asegura que seguirá vinculado á defensa de Santiago e das causas nas que cre. "Abandono a candidatura á Alcaldía, pero non abandono Santiago, os seus barrios, nin as causas nas que creo", afirma.

O candidato de UCIN agradece finalmente o apoio recibido durante os últimos meses e pide que se respecte a súa decisión mentres afronta os procesos persoais, laborais e xudiciais que aínda ten por diante.

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