Palco selecciona 15 proyectos para mostrar el talento de la música gallega en Santiago
La primera convocatoria del encuentro musical recibió 162 propuestas y los artistas actuarán en noviembre en cuatro salas compostelanas
Palco, el nuevo encuentro de la industria musical gallega impulsado por la Asociación Galega de Empresas Musicais (AGEM) y la Xunta de Galicia, ya tiene seleccionados los 15 proyectos que formarán parte de su primera edición.
La convocatoria recibió un total de 162 propuestas y finalmente Abril, Amoebo, Antía Muíño, Apolo 18, Catuxa Salom, Galician Army, High Paw, Lisdexia, Lumedoloop, Maricarme, Néboa, Raze, Tona, Vimbio y Xan Campos tendrán la oportunidad de presentar sus directos en Santiago de Compostela.
Los conciertos se celebrarán durante el encuentro, que tendrá lugar del 3 al 5 de noviembre, en las salas Capitol, Riquela, Sónar y Salón Teatro. El formato busca facilitar el contacto entre los artistas y los profesionales de la industria musical y servir de escaparate para la música gallega actual.
Además, gracias al acuerdo entre MIL Lisboa y la Xunta de Galicia, uno de los proyectos presentados a PALCO participará este octubre en la feria portuguesa. La organización dará a conocer próximamente cuál será el proyecto seleccionado.
La programación se completará con una convocatoria de pitchings, abierta hasta el 10 de septiembre, para presentar brevemente proyectos vinculados a la industria musical y favorecer nuevos contactos y oportunidades profesionales.
Palco celebrará su primera edición en Santiago con la intención de conectar a artistas, empresas y profesionales del sector y reforzar la proyección de la música hecha en Galicia.