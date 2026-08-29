Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Palco selecciona 15 proyectos para mostrar el talento de la música gallega en Santiago

La primera convocatoria del encuentro musical recibió 162 propuestas y los artistas actuarán en noviembre en cuatro salas compostelanas

Laura Rodríguez
Laura Rodríguez
29/08/2026 16:33
4422d76e-5b34-463e-8525-3ef2d8ce6192
Apolo 18 es una de las bandas que se podrá escuchar este otoño en Santiago
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Palco, el nuevo encuentro de la industria musical gallega impulsado por la Asociación Galega de Empresas Musicais (AGEM) y la Xunta de Galicia, ya tiene seleccionados los 15 proyectos que formarán parte de su primera edición.

La convocatoria recibió un total de 162 propuestas y finalmente Abril, Amoebo, Antía Muíño, Apolo 18, Catuxa Salom, Galician Army, High Paw, Lisdexia, Lumedoloop, Maricarme, Néboa, Raze, Tona, Vimbio y Xan Campos tendrán la oportunidad de presentar sus directos en Santiago de Compostela.

Iago Lema, el primero por la izquierda, es el vocalista de la banda Apolo 18 | cedida

Iago Lema: “Me encantaría poder traer a Apolo 18 a la Costa da Morte”

Más información

Los conciertos se celebrarán durante el encuentro, que tendrá lugar del 3 al 5 de noviembre, en las salas Capitol, Riquela, Sónar y Salón Teatro. El formato busca facilitar el contacto entre los artistas y los profesionales de la industria musical y servir de escaparate para la música gallega actual.

Además, gracias al acuerdo entre MIL Lisboa y la Xunta de Galicia, uno de los proyectos presentados a PALCO participará este octubre en la feria portuguesa. La organización dará a conocer próximamente cuál será el proyecto seleccionado.

Mulleres de Gaza-Abrazo de supervivencia

La exposición ‘Mulleres de Gaza’ llegará en septiembre al Centro Sociocultural del Castiñeiriño

Más información

La programación se completará con una convocatoria de pitchings, abierta hasta el 10 de septiembre, para presentar brevemente proyectos vinculados a la industria musical y favorecer nuevos contactos y oportunidades profesionales.

Palco celebrará su primera edición en Santiago con la intención de conectar a artistas, empresas y profesionales del sector y reforzar la proyección de la música hecha en Galicia.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

112 Emergencias

Muere un hombre en Santiago tras caer con su coche al río Tambre
EFE
4422d76e-5b34-463e-8525-3ef2d8ce6192

Palco selecciona 15 proyectos para mostrar el talento de la música gallega en Santiago
Laura Rodríguez
María Pardo, exconselleira do Concello de Santiago

Fallece María Pardo, exconcejala de gobierno por el PP de Santiago
Europa Press
Abal (1)

El PSdeG exige transparencia ante los cambios de movilidad en La Salle
redacción santiago