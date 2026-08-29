Palco selecciona 15 proyectos para mostrar el talento de la música gallega en Santiago

Apolo 18 es una de las bandas que se podrá escuchar este otoño en Santiago Cedida

Palco, el nuevo encuentro de la industria musical gallega impulsado por la Asociación Galega de Empresas Musicais (AGEM) y la Xunta de Galicia, ya tiene seleccionados los 15 proyectos que formarán parte de su primera edición.

La convocatoria recibió un total de 162 propuestas y finalmente Abril, Amoebo, Antía Muíño, Apolo 18, Catuxa Salom, Galician Army, High Paw, Lisdexia, Lumedoloop, Maricarme, Néboa, Raze, Tona, Vimbio y Xan Campos tendrán la oportunidad de presentar sus directos en Santiago de Compostela.

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Los conciertos se celebrarán durante el encuentro, que tendrá lugar del 3 al 5 de noviembre, en las salas Capitol, Riquela, Sónar y Salón Teatro. El formato busca facilitar el contacto entre los artistas y los profesionales de la industria musical y servir de escaparate para la música gallega actual.

Además, gracias al acuerdo entre MIL Lisboa y la Xunta de Galicia, uno de los proyectos presentados a PALCO participará este octubre en la feria portuguesa. La organización dará a conocer próximamente cuál será el proyecto seleccionado.

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La programación se completará con una convocatoria de pitchings, abierta hasta el 10 de septiembre, para presentar brevemente proyectos vinculados a la industria musical y favorecer nuevos contactos y oportunidades profesionales.

Palco celebrará su primera edición en Santiago con la intención de conectar a artistas, empresas y profesionales del sector y reforzar la proyección de la música hecha en Galicia.