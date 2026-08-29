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Santiago de Compostela

Muere un hombre en Santiago tras caer con su coche al río Tambre 

El vehículo se precipitó al agua a su paso por la parroquia de Berdía y el conductor era el único ocupante

Efe
29/08/2026 16:56
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Un hombre ha fallecido este sábado tras caer con el vehículo que conducía al río Tambre, a su paso por la parroquia de Berdía, en Santiago de Compostela.

El 112 Galicia recibió el aviso alrededor de las 14.55 horas, cuando un particular alertó de que un coche había caído al río y de que podía haber una persona en su interior.

Pocos minutos después, el mismo alertante volvió a contactar con los servicios de emergencias para comunicar que habían conseguido sacar al conductor del interior del vehículo y que, aparentemente, ya había fallecido.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, cuyo personal únicamente pudo confirmar el fallecimiento. El hombre era el único ocupante del vehículo.

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