El PSdeG exige transparencia ante los cambios de movilidad en La Salle

La concejala socialista Marta Abal PsdeG

El grupo municipal socialista ha mostrado su preocupación por los cambios de movilidad previstos en el entorno de las calles Rodas y Valle-Inclán, una inquietud que, según la concejala Marta Abal, también comparte la comunidad educativa de La Salle.

Los socialistas reclaman al Gobierno local que haga públicos los informes técnicos que sustentan la propuesta y que explique las razones de la medida antes de ponerla en marcha. Abal considera que cualquier modificación de la movilidad debe estar respaldada por criterios técnicos y contar con el consenso de las personas y colectivos afectados.

Muíños alerta de un posible colapso del tráfico en Rodas con el inicio del curso Más información

La concejala advierte de que la propuesta genera “serias dudas” y podría acabar empeorando la situación actual en materia de seguridad, movilidad y convivencia en el entorno educativo.

Por ello, el PSdeG pide al Gobierno de Goretti Sanmartín que no adopte decisiones, aunque sean provisionales, sin escuchar previamente a la comunidad educativa, el comercio y los vecinos de la zona.

Abal enmarca esta situación en una crítica más amplia a la política de movilidad del Gobierno local y defiende que Santiago necesita una planificación integral, frente a “parches improvisados” o actuaciones aisladas.