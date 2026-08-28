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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

Santiago poderá ver esta madrugada unha eclipse lunar case total

O 93 % do diámetro da Lúa quedará cuberto pola sombra da Terra no máximo do fenómeno, previsto para as 6.13 horas

Adriana Quesada
Adriana Quesada
28/08/2026 17:00
A eclipse parcial poderá observarse desde Santiago a simple vista entre as 4.34 e as 7.51 horas, sen necesidade de protección para a vista
A eclipse parcial poderá observarse desde Santiago a simple vista entre as 4.34 e as 7.51 horas, sen necesidade de protección para a vista
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A madrugada deste venres, 28 de agosto, traerá a Santiago unha nova cita astronómica: unha eclipse parcial de Lúa que chegará a ocultar o 93 % do diámetro do satélite pola sombra da Terra. O fenómeno poderá observarse a simple vista e sen ningún tipo de protección, segundo o Instituto Xeográfico Nacional (IGN).

A eclipse producirase cando a Terra se sitúe entre o Sol e a Lúa, de maneira que parte da luz solar non chegará directamente ao satélite. A fase lunar será, polo tanto, de Lúa chea. Así o explica José Ángel Docobo, profesor da USC e coordinador do Observatorio Astronómico Ramón María Aller, que sinala que esta será a última cita astronómica relevante do mes de agosto, despois da eclipse solar do día 12 e das Perseidas.

En Santiago, a Lúa comezará a entrar na penumbra terrestre ás 3.23 horas, aínda que esta primeira fase será pouco perceptible. A partir das 4.33 horas comezará propiamente a eclipse parcial, cando a sombra da Terra comece a cubrir o disco lunar. O máximo chegará ás 6.12 horas, momento no que aproximadamente o 93 % da Lúa estará eclipsado. A fase parcial rematará ás 7.51 horas.

A eclipse parcial de Lúa do 28 de agosto alcanzará unha ocultación máxima do 93% ás 6.13 horas

Galicia poderá ver este venres unha eclipse parcial de Lúa que chegará ao 93% de ocultación

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A partir dese momento, a Lúa continuará aínda dentro da penumbra durante uns minutos, ata abandonar por completo esta zona ás 9.01 horas. En Compostela, con todo, o satélite ocultarase pouco despois de rematar a fase parcial, arredor das 8.04 horas, polo que os últimos momentos da eclipse penumbral xa non serán visibles desde a cidade. 

Unha Lúa parcialmente avermellada

A medida que a Lúa entre na sombra terrestre, a zona eclipsada poderá adquirir unha tonalidade avermellada, o fenómeno popularmente coñecido como 'Lúa de sangue'. Docobo explica que esta cor débese á luz solar que atravesa a atmosfera terrestre e é desviada por refracción cara ao satélite.

"A fase penumbral normalmente pasa case desapercibida", sinala o investigador, xa que a Lúa segue vendo enteira aínda que recibe menos luz solar. A situación cambia cando entra na sombra, especialmente nesta eclipse, na que practicamente todo o disco lunar quedará cuberto.

Para contemplala desde Santiago non será necesario utilizar ningún instrumento especial. O IGN indica que as eclipses lunares poden observarse a simple vista e sen risco para a visión, a diferenza das eclipses solares.

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Desde Compostela, o momento máis favorable será, polo tanto, pouco antes do amencer, co satélite xa bastante baixo sobre o horizonte suroeste. Para unha observación máis cómoda será recomendable buscar un punto con horizonte despexado cara ao oeste-suroeste, especialmente arredor das 6.12 horas, cando se producirá o máximo.

A eclipse deste venres forma parte dunha sucesión de fenómenos astronómicos que están a converter estes anos nun período especialmente destacado para a observación desde España. O seguinte gran acontecemento será a eclipse solar total do 2 de agosto de 2027, mentres que a Península terá que agardar ata o 31 de decembro de 2028 para contemplar unha eclipse total de Lúa.

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