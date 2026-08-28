Lemonade Fresh Living afronta el curso universitario con sus 400 plazas prácticamente completas

La residencia reúne alojamiento, zonas de estudio, restauración, deporte, ocio y distintos servicios destinados a facilitar el día a día de los estudiantes. Lemonade Santiago

Lemonade Fresh Living, la marca especializada en alojamiento para estudiantes de SmartRental Group, afronta el curso universitario 2026-2027 prácticamente a plena capacidad. La residencia cuenta con 400 plazas y se incorpora así a la oferta de alojamiento privado para estudiantes de Santiago de Compostela.

La apertura del nuevo curso se produce en un contexto marcado por la elevada demanda de alojamiento en la capital gallega. La red pública de residencias de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) dispone de 960 plazas y en la última convocatoria recibió más de 2.000 solicitudes, según los datos facilitados por la compañía.

A esta presión se suma la evolución del mercado del alquiler. Santiago alcanzó en julio los 10,8 euros por metro cuadrado, su máximo histórico y un 4,3% más que un año antes, según los datos de idealista. En la zona de Campus Norte-San Caetano, el incremento interanual llegó al 6,4%.

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La situación se intensifica especialmente con el inicio del curso universitario. Un análisis publicado este verano situó en 141 el número medio de interesados por cada vivienda en alquiler en Santiago, mientras que el precio medio alcanzó los 1.205 euros mensuales.

En este contexto, Lemonade Fresh Living incorpora 400 plazas a la oferta residencial de la ciudad con un modelo de alojamiento que busca combinar vivienda y servicios en un mismo espacio.

Un espacio pensado para la vida universitaria

La residencia reúne alojamiento, zonas de estudio, restauración, deporte, ocio y distintos servicios destinados a facilitar el día a día de los estudiantes.

Entre sus instalaciones se encuentran espacios de coworking y estudio, biblioteca, gimnasio, salas de ocio y relajación, sala de proyecciones y conferencias, restaurante, cafetería, terrazas y espacios exteriores.

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La oferta se completa con recepción durante las 24 horas, conexión Wi-Fi, servicio de limpieza, lavandería, cambio de sábanas y toallas, alquiler de bicicletas y opciones de aparcamiento.

En el apartado de restauración, la residencia ofrece modalidades de media pensión y pensión completa, además de diferentes alternativas adaptadas a las necesidades alimentarias de los residentes.

Del Hospital Xeral de Galeras a residencia universitaria

Lemonade Fresh Living ocupa el número 44 de la calle Galeras, en el antiguo Hospital Xeral de Galeras, un edificio con una larga vinculación con la historia de Santiago que ha sido rehabilitado para acoger su nuevo uso residencial.

Su ubicación permite a los estudiantes situarse a unos diez minutos a pie de la Universidade de Santiago de Compostela y cerca de algunos de los principales puntos de la ciudad, como la Alameda y la Praza do Obradoiro, además de las estaciones de tren y autobús.

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La residencia también busca fomentar la convivencia entre sus residentes mediante una programación de actividades deportivas, culturales, formativas y de ocio durante el curso.

Con el inicio del curso 2026-2027, el antiguo Hospital Xeral de Galeras afronta así una nueva etapa como alojamiento universitario, mientras Lemonade Fresh Living se suma a la oferta de residencias privadas para estudiantes de Santiago.