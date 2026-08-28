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Santiago de Compostela

La exposición ‘Mulleres de Gaza’ llegará en septiembre al Centro Sociocultural del Castiñeiriño

La muestra de las artistas palestinas Nour y Anwar Abu Rayan reúne veinte acuarelas y podrá visitarse del 3 al 24 de septiembre

Laura Rodríguez
Laura Rodríguez
28/08/2026 18:20
Mulleres de Gaza-Abrazo de supervivencia
As obras abordan a situación da población palestina na Franja de Gaza
Cedida
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El Centro Sociocultural del Castiñeiriño acogerá del 3 al 24 de septiembre la exposición ‘Mulleres de Gaza’, una colección de veinte acuarelas de las artistas palestinas Nour y Anwar Abu Rayan que aborda la situación de la población palestina en la Franja de Gaza y sitúa a las mujeres en el centro del relato.

Las obras reflejan cuestiones como las infancias rotas, la vulnerabilidad de las mujeres embarazadas, la muerte, las dificultades de la vida cotidiana y la incertidumbre, al tiempo que reivindican los derechos de las mujeres y del pueblo palestino.

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La muestra, que ya ha pasado por Euskadi y Extremadura, llegará por primera vez a Galicia de la mano de Compostela máis Solidaria, con la colaboración de la ONGD Asemblea de Cooperación pola Paz y la organización palestina Psychosocial Counseling Center for Women.

Un programa de actividades en el Castiñeiriño

La inauguración tendrá lugar el miércoles 2 de septiembre, a las 19.00 horas, y dará comienzo a un programa de actividades organizado alrededor de la exposición. Durante el acto, representantes de Asemblea de Cooperación pola Paz y de su entidad socia palestina explicarán la situación actual en Gaza y Cisjordania.

La jornada contará también con la actuación de la coral Amigos do Castiñeiriño y una muestra de gastronomía tradicional palestina.

El programa ha sido diseñado por Compostela máis Solidaria junto con la asociación cultural Amigos do Castiñeiriño, la asociación de mujeres Recandea y la asociación vecinal del barrio.Encuentro con Teresa Aranguren

Entre las actividades previstas destaca también el encuentro con la periodista y escritora Teresa Aranguren, que hablará sobre su último libro, ‘Palestina, la existencia negada’, el jueves 17 de septiembre, a las 19.30 horas, en el centro sociocultural.

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Aranguren comenzó su trayectoria periodística tras entrar en contacto con los refugiados palestinos en Jordania y ha desarrollado buena parte de su carrera cubriendo conflictos internacionales, especialmente en Oriente Medio. Su trabajo ha estado vinculado a acontecimientos como la invasión israelí del Líbano, la guerra entre Irán e Irak, las sucesivas crisis del Golfo y el conflicto palestino-israelí.

Cierre de la décima edición de Compostela máis Solidaria

La exposición permanecerá abierta hasta el 24 de septiembre, cuando se celebrará un acto de despedida organizado por vecinos del Castiñeiriño. Su clausura servirá también para poner el broche a la décima edición de Compostela máis Solidaria, un programa de sensibilización impulsado por la Coordinadora Galega de ONGD en colaboración con el Concello de Santiago a través de la Unidade de Atención ás Migracións (UAMI).

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El programa ha desarrollado durante esta primavera diferentes talleres y una jornada de encuentro con la cooperación gallega bajo el título ‘Compostela co Sur Global’.

Tras su paso por Santiago, la exposición continuará su recorrido por Galicia y podrá visitarse durante el mes de octubre en el Pazo Provincial de San Marcos, en Lugo, de la mano de la Rede Museística Provincial de Lugo.

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