Go!Go!Ziño! despedirá el verano este domingo con una gran fiesta infantil en el Monte do Gozo

La presentación del festival Cedida

El Monte do Gozo acogerá este domingo, 30 de agosto, una nueva edición de Go!Go!Ziño!, la versión infantil del festival Go!Go!Zo!, con una jornada gratuita dirigida a las familias que comenzará a las 12.00 horas.

La programación arrancará con la apertura de los hinchables y continuará a las 13.00 horas con la actuación de Cé Orquestra Pantasma, que ofrecerá una propuesta musical participativa pensada para bailar y jugar en familia.

Por la tarde, a las 15.30 horas, llegará el turno del Mago Paco, con un espectáculo de magia para pequeños y mayores. A las 16.00 horas comenzarán los juegos populares y, como cierre de la jornada, a las 17.30 horas, actuará Uxía Lambona e a Banda Molona.

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La organización plantea Go!Go!Ziño! como una jornada de ocio familiar en la que la música, el juego y la cultura en gallego serán los protagonistas para despedir el verano.

La entrada será gratuita y las familias que quieran permanecer durante toda la jornada podrán comer en el propio complejo del Monte do Gozo.