‘Fins al Cel’ pon o broche final ao Festival C cunha viaxe de circo contemporáneo
A proposta de Spinish Circo combinou música en directo e técnicas circenses para abordar a diversidade de traxectorias, viaxes e identidades
O Festival C despediu a súa edición de 2026 con 'Fins al Cel', un espectáculo de Spinish Circo que combinou circo contemporáneo e música en directo arredor da diversidade de traxectorias, viaxes e identidades.
A proposta, destinada a todos os públicos e cunha duración aproximada de 60 minutos, empregou técnicas circenses como a barra rusa, as banquinas e os portes colectivos para construír unha reflexión sobre os límites e as diferentes formas de percorrer a vida.
'Fins al Cel' formula unha viaxe polo espazo e o tempo na que o circo serve como ferramenta para abordar as distintas experiencias e identidades. A compañía parte da idea de que cada lugar pode ser interpretado de múltiples maneiras segundo a mirada de quen o contempla.
Con este espectáculo, o Festival C puxo fin á súa programación desta edición, que incluíu propostas de diferentes disciplinas artísticas ao longo das últimas semanas.