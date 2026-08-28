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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

‘Fins al Cel’ pon o broche final ao Festival C cunha viaxe de circo contemporáneo

A proposta de Spinish Circo combinou música en directo e técnicas circenses para abordar a diversidade de traxectorias, viaxes e identidades

Adriana Quesada
Adriana Quesada
28/08/2026 17:30
Spinish Circo pechou a programación desta edición do Festival C cun espectáculo de circo contemporáneo para todos os públicos
Spinish Circo pechou a programación desta edición do Festival C cun espectáculo de circo contemporáneo para todos os públicos
Compostela Cultura
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O Festival C despediu a súa edición de 2026 con 'Fins al Cel', un espectáculo de Spinish Circo que combinou circo contemporáneo e música en directo arredor da diversidade de traxectorias, viaxes e identidades.

A proposta, destinada a todos os públicos e cunha duración aproximada de 60 minutos, empregou técnicas circenses como a barra rusa, as banquinas e os portes colectivos para construír unha reflexión sobre os límites e as diferentes formas de percorrer a vida.

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'Fins al Cel' formula unha viaxe polo espazo e o tempo na que o circo serve como ferramenta para abordar as distintas experiencias e identidades. A compañía parte da idea de que cada lugar pode ser interpretado de múltiples maneiras segundo a mirada de quen o contempla.

Con este espectáculo, o Festival C puxo fin á súa programación desta edición, que incluíu propostas de diferentes disciplinas artísticas ao longo das últimas semanas.

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