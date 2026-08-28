Santiago de Compostela
Un estudio liderado desde Santiago, premiado como el mejor trabajo del año sobre intubación
El proyecto, realizado en ocho hospitales gallegos, analizó a 5.135 pacientes sometidos a intubación traqueal
Un estudio realizado en ocho hospitales gallegos y liderado desde el Servicio de Anestesiología y Reanimación del Área Sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza ha sido premiado como el mejor del año sobre intubación.
El trabajo acaba de recibir el 'John Smith Airway Paper of the Year Award 2026', prestigioso reconocimiento internacional concedido al mejor trabajo sobre manejo de la vía aérea publicado en la revista científica Anaesthesia.
El estudio forma parte de un proyecto multicéntrico y analizó a 5.135 pacientes sometidos a intubación traqueal.