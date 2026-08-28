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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

O Concello de Santiago confía en que o TACGAL avale a adxudicación do novo contrato de transporte urbano

O goberno local xa remitiu ao tribunal a resposta ao recurso presentado por Martin S.A., que reclama excluír a UTE gañadora e volver valorar a segunda clasificada

Redacción Santiago
28/08/2026 16:26
Bus urbano de Santiago de Compostela
Martin S.A. recorreu ante o TACGAL a adxudicación do contrato á UTE formada por Alcalabus, Castromil e Autobuses Urbanos de Lugo
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A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, explicou que o Concello enviou os informes de resposta ao recurso presentado pola empresa Martin S.A., licitadora que quedou puntuada no terceiro lugar, perante o Tribunal  Administrativo de Contratación Pública (TACGAL) contra esta adxudicación á UTE formada por Alcalabus SL, Castromil SAU e Autobuses Urbanos de Lugo SAU. 

O recurso reclama que se retrotraian as actuacións para excluír a empresa gañadora e para que se volva valorar a que ficou en segundo lugar. No informe técnico-xurídico enviado, apoiado cunha análise pericial, xustifícanse detalladamente cada unha das cuestións alegadas e entende que dan cumprida conta de que non son admisibles ningunha das cuestións recorridas.

Goretti Sanmartín explicou que este tipo de recursos “son habituais nos grandes contratos”, como xa ten acontecido na fase de aprobación do expediente, no que se presentaron cinco (ningún prosperou for porque se inadmitiron, for porque foron rexeitados polo Tacgal).

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Ademais, na súa intervención, a rexedora municipal defendeu que este goberno impulsou un modelo cun deseño de novas liñas, estendéndoas ao rural e ampliando os horarios para dar servizo nocturno, e fíxose un importante esforzo ténico para elaborar un expediente rigoroso. Polo tanto, o goberno é optimista, aínda que -engadiu Sanmartín- “por suposto que nos preocupa que se presentase un recurso porque, aínda que o traballo realizado pola mesa de contratación e os informes de avaliación son moi sólidos, cando menos estase xerando unha demora”.

Aclaracións do Concello

Na resposta remitida ao tribunal, aclárase o relativo aos custos que recolle Stellae na súa oferta, que o cumprimento dos convenios se ten que verificar durante a execución do contrato e que a mesa de contratación non pode presupor incumprimento en tanto non se dea unha baixa temeraria. Tamén se aclaran outros conceptos sobre os fluxos económicos.

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No relativo ás alegacións contra a oferta da empresa adxudicataria, o informe municipal expón que a recorrente confunde a solvencia económica e técnica (en relación á adscrición dunha empresa de enxeñería para a estación de servizo, por exemplo).

“Temos unha gran confianza en que se fixo un bo traballo e que o resultado será favorable, mais teremos que agardar a resolución que, en principio, ten un prazo de dous meses para ser emitida”, explicou Goretti Sanmartín, quen informou de que mentres o Concello sigue avanzando coa ordenanza que regule o prezo dos billetes.

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