Santiago de Compostela
Un grupo italiano de jóvenes con TEA recorre estos días las últimas etapas del Camino de Santiago
Camminautismo inicia en Melide su recorrido por las últimas etapas del Camino de Santiago
El colectivo italiano Camminautismo, formado por jóvenes con trastorno del espectro autista (TEA), inició hoy su recorrido por las últimas etapas del Camino de Santiago, acompañado un año más por la Guardia Civil.
La primera etapa es la que une Melide y Arzúa, la salida estaba prevista para las 08:30 horas. Durante el recorrido, los jóvenes estarán acompañados por personal de Seguridad Ciudadana, de la Oficina Móvil de Atención al Peregrino (OMAP) y de la Escuadra de Caballería de la Guardia Civil.
El recorrido continuará mañana con la etapa entre Arzúa y O Pedrouzo, mientras que el sábado los integrantes de Camminautismo completarán el Camino con el trayecto entre O Pedrouzo y Santiago de Compostela.