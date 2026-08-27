Roban un kilómetro de cableado del alumbrado público de la senda entre la AC-301 y Seira

El concelleiro Manuel Cobas y un operario municipal acompañaron al alcalde en la visita CONCELLO DE ROIS

Personas desconocidas han robado durante la madrugada de este jueves todo el cableado de cobre del alumbrado público de la senda peatonal que une la rotonda de la AC-301 con la aldea de Seira, en Rois. El tramo afectado tiene aproximadamente un kilómetro de longitud.

Los autores del robo levantaron las arquetas de la instalación, que se encontraba soterrada, y retiraron todo el cableado, dejando a oscuras la senda peatonal, ejecutada hace dos años.

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El alcalde de Rois, Ramón Tojo, y el concejal de Medio Ambiente, Manuel Cobas, se desplazaron hasta la zona acompañados por operarios municipales para comprobar los daños. Posteriormente, el Ayuntamiento presentó una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de Padrón.

El Ayuntamiento está cuantificando el perjuicio económico ocasionado por el robo. El alcalde ha reclamado a la Delegación del Gobierno en Galicia un incremento de la vigilancia policial en el municipio.

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“Máis alá o prexuízo económico para o Concello, que estamos a cuantificar, o principal problema é a sensación de inseguridade que ten a veciñanza”, asegura Ramón Tojo.