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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

Joan Fontcuberta analizará no CGAC o impacto da intelixencia artificial na fotografía

O seminario celebrarase o 24 de outubro e abordará a transformación das imaxes e a crise da veracidade visual na era da IA

Adriana Quesada
Adriana Quesada
27/08/2026 16:30
O seminario de Joan Fontcuberta no CGAC terá lugar o 24 de outubro e contará con 15 prazas de participación gratuíta previa inscrición
O seminario de Joan Fontcuberta no CGAC terá lugar o 24 de outubro e contará con 15 prazas de participación gratuíta previa inscrición
CGAC
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O Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) acollerá o próximo 24 de outubro o seminario ‘Joan Fontcuberta. La fotografía que se (revela) rebela’, dirixido polo artista, ensaísta e docente Joan Fontcuberta. A actividade desenvolverase en horario de mañá e tarde, de 10.00 a 14.00 e de 16.00 a 20.00 horas, na sala de xuntas do centro, e contará con 15 prazas.

O seminario abordará a transformación da fotografía coa chegada das novas tecnoloxías e, especialmente, da intelixencia artificial. Fontcuberta analizará como as imaxes pasaron de ser concibidas principalmente como testemuños do real a converterse tamén en ferramentas capaces de simular, modelar e inventar a realidade.

A proposta parte da idea de que a fotografía nunca foi un medio completamente neutro e céntrase na actual crise da veracidade visual. Segundo o artista, a expansión da intelixencia artificial acelerou a transformación das imaxes e está a xerar un novo escenario no que resulta necesario comprender o funcionamento das tecnoloxías para poder intervir nel.

O contido do seminario estará baseado no ensaio máis recente de Fontcuberta, 'Lliçons de coses: la fotografia que es (revela) rebel·la', publicado por Arcàdia en 2025. Ao longo da xornada empregaranse como casos de estudo diferentes exemplos do panorama artístico contemporáneo, así como proxectos desenvolvidos polo propio artista. 

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Inscrición gratuíta

A participación será gratuíta, pero será necesario realizar inscrición previa entre o 7 e o 25 de setembro. As persoas interesadas deberán enviar un correo electrónico a cgac.prensa@xunta.gal cos seus datos de contacto, estudos e área de traballo ou interese, ademais dunha carta de motivación.

As 15 persoas seleccionadas recibirán posteriormente unha confirmación por correo electrónico.

Joan Fontcuberta, nacido en Barcelona en 1955, desenvolve desde hai cinco décadas un traballo artístico centrado nas relacións entre natureza, tecnoloxía, fotografía e verdade. A súa obra foi exposta en museos internacionais e conta con numerosas publicacións e monografías dedicadas á súa traxectoria.

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