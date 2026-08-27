El Festival C cierra su ciclo de cine con la proyección de 'Caro diario', de Nanni Moretti
La Casa das Máquinas acogió la última sesión de la programación de verano organizada junto con Numax
La Casa das Máquinas acogió la segunda y última sesión del ciclo de cine de verano del Festival C, organizada en colaboración con NUMAX, con la proyección de 'Caro diario', de Nanni Moretti.
La película, estrenada en 1993 y proyectada en versión original italiana con subtítulos en castellano, está protagonizada por el propio Moretti, que se interpreta a sí mismo en un relato dividido en tres capítulos autobiográficos.
A medio camino entre el diario filmado, la comedia y el ensayo cinematográfico, 'Caro diario' sigue al director durante sus recorridos en Vespa por Roma, sus viajes por distintas islas italianas y su experiencia como paciente. A través de estas situaciones, Moretti reflexiona sobre la vida cotidiana, el cine, la política y las relaciones humanas.
La sesión se celebró finalmente en la Casa das Máquinas debido a la previsión de lluvia, después de que la organización modificase su ubicación inicialmente prevista en la rúa Concepción Arenal.
Con esta proyección, el Festival C puso fin a su programación cinematográfica de verano en colaboración con NUMAX.