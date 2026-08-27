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Santiago de Compostela

El Festival C cierra su ciclo de cine con la proyección de 'Caro diario', de Nanni Moretti

La Casa das Máquinas acogió la última sesión de la programación de verano organizada junto con Numax

Adriana Quesada
Adriana Quesada
27/08/2026 17:15
La Casa das Máquinas acogió la proyección de 'Caro diario', de Nanni Moretti, dentro del ciclo de cine de verano del Festival C
La Casa das Máquinas acogió la proyección de 'Caro diario', de Nanni Moretti, dentro del ciclo de cine de verano del Festival C
Compostela Cultura
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La Casa das Máquinas acogió la segunda y última sesión del ciclo de cine de verano del Festival C, organizada en colaboración con NUMAX, con la proyección de 'Caro diario', de Nanni Moretti.

La película, estrenada en 1993 y proyectada en versión original italiana con subtítulos en castellano, está protagonizada por el propio Moretti, que se interpreta a sí mismo en un relato dividido en tres capítulos autobiográficos.

A medio camino entre el diario filmado, la comedia y el ensayo cinematográfico, 'Caro diario' sigue al director durante sus recorridos en Vespa por Roma, sus viajes por distintas islas italianas y su experiencia como paciente. A través de estas situaciones, Moretti reflexiona sobre la vida cotidiana, el cine, la política y las relaciones humanas.

O Festival C celebrará as últimas actividades da edición de 2026 entre o 24 e o 31 de agosto en distintos espazos de Santiago de Compostela

O Festival C traslada á Casa das Máquinas dous espectáculos previstos para esta semana

Más información

La sesión se celebró finalmente en la Casa das Máquinas debido a la previsión de lluvia, después de que la organización modificase su ubicación inicialmente prevista en la rúa Concepción Arenal.

Con esta proyección, el Festival C puso fin a su programación cinematográfica de verano en colaboración con NUMAX.

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