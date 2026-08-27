Cómo afrontar la vuelta al cole sin convertir septiembre en una carrera contrarreloj

La adaptación de los niños a la vuelta al cole es progresiva Cedida

La vuelta al colegio llega cada septiembre acompañada de una elevada carga para muchas familias. Compras de última hora, horarios, uniformes, extraescolares, conciliación, grupos de WhatsApp, material escolar y agendas llenas antes incluso de que comiencen las clases pueden convertir el inicio del curso en un periodo especialmente estresante.

A esta situación se suma la carga mental derivada de los cuidados. Según el informe Estado de las Paternidades en España 2026, la sobrecarga puede traducirse en estrés, fatiga mental y sentimientos de culpa, mientras que un 26 % de las madres reconoce haber sufrido recientemente síntomas físicos relacionados con la ansiedad.

Pero, según explica la psicóloga Bibiana Infante, especialista en Disciplina Positiva y con más de 25 años acompañando a familias, parte de esa presión también está relacionada con las expectativas con las que los adultos afrontan el comienzo del curso.

“La mayoría de las familias afrontan septiembre como una carrera contrarreloj. Sin darse cuenta, convierten el inicio del curso en una prueba de perfección. Y eso genera un estrés completamente innecesario”, señala.

El problema no suele ser septiembre, sino las expectativas

Muchas familias llegan al inicio del curso pensando que todo debe funcionar desde el primer día. Que los niños recuperen enseguida los horarios, que no protesten, que todo esté organizado, que nadie olvide nada y que la adaptación sea perfecta.

Sin embargo, los niños necesitan unos días para volver a encontrar su ritmo, igual que los adultos. Exigir que todo funcione desde el principio puede aumentar la tensión, los conflictos y el desgaste emocional dentro de casa.

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“Un niño que llora el primer día, que olvida un cuaderno o que tarda una semana en adaptarse no es porque hayamos hecho algo mal. Está teniendo un comienzo completamente normal”, explica Infante.

La especialista considera que septiembre “no necesita más exigencia, sino más perspectiva”. El objetivo, apunta, no debería ser afrontar cada pequeño contratiempo como un problema capaz de condicionar todo el curso.

La salud mental familiar también pasa por bajar la exigencia

El estrés no depende únicamente de la cantidad de cosas que hacemos, sino también de cómo interpretamos lo que ocurre. Cuando septiembre se vive como una emergencia permanente, puede resultar más difícil mantener la paciencia, gestionar los conflictos y conectar con los hijos.

“La calma no significa hacer menos. Significa dejar de vivir cada pequeño imprevisto como si fuera el fin del mundo”, sostiene la psicóloga.

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Para afrontar las primeras semanas con menos presión, Infante propone, en primer lugar, relativizar las preocupaciones y preguntarse si aquello que hoy parece tan importante seguirá teniendo la misma relevancia dentro de un mes. También recomienda cambiar el objetivo: en lugar de intentar que todo salga perfecto, centrarse en que la familia esté bien.

La recuperación de las rutinas, añade, debe hacerse de forma progresiva. No es necesario modificar al mismo tiempo los horarios, la alimentación, el uso de pantallas y las actividades extraescolares, ya que la adaptación también necesita su propio tiempo.

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Infante recuerda además que septiembre no debe convertirse en un examen ni en una prueba de rendimiento. Las primeras semanas son un periodo de ajuste en el que es normal que surjan olvidos, protestas o dificultades para recuperar el ritmo habitual.

Por último, anima a las familias a valorar los pequeños avances y a dejar de perseguir la perfección. Aceptar que no todo tiene que salir bien desde el primer momento puede contribuir a reducir la presión y a disfrutar más del día a día con los hijos.

Una vuelta al cole también puede disfrutarse

“La mejor mochila con la que un niño puede empezar el curso no es la que lleva los libros mejor colocados. Es la de un hogar donde los adultos saben relativizar, mantener la calma y recordar que educar nunca ha consistido en hacerlo todo perfecto”, concluye Infante.

De este modo, la vuelta al colegio puede afrontarse con una perspectiva diferente: respirar un poco más despacio, aceptar los errores, involucrar a los niños y repartir la carga familiar como un equipo. Porque si falta un libro, un cuaderno está marcado o las deportivas no están limpias, no tiene por qué pasar nada grave.