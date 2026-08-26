United Airlines mantendrá en 2027 la conexión directa entre Santiago y Nueva York

Durante el próximo año el aeropuerto también contará con novedades por parte de otras compañías

United Airlines mantendrá en 2027 la ruta directa entre Santiago de Compostela y Nueva York, una conexión que comenzó a operar el pasado 28 de mayo y que se ha convertido en una de las principales novedades de la conectividad internacional del aeropuerto Rosalía de Castro.

La conexión con Nueva York fue el primer vuelo que aterrizó en el aeropuerto compostelano tras su reapertura a finales de mayo, después de permanecer cerrado durante varias semanas por las obras de ampliación y mejora de las instalaciones.

Estados Unidos constituye actualmente el principal mercado turístico internacional de Santiago, con más de 150.000 estancias anuales. Entre enero y julio, los visitantes internacionales acumularon 416.043 estancias en la ciudad, el 56% del total, frente al 44% correspondiente al turismo nacional, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

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La continuidad de la ruta se suma a las nuevas conexiones internacionales incorporadas este año en el Rosalía de Castro. Entre ellas figuran la ruta de KLM con Ámsterdam, la conexión de Aer Lingus con Cork y el incremento de frecuencias de Lufthansa con Franckfurt, que durante los meses centrales del verano alcanzó una frecuencia diaria.

De cara a 2027, el aeropuerto también contará con novedades por parte de otras compañías. Vueling ha anunciado la incorporación de un quinto avión con base en Santiago para la próxima temporada de verano, mientras que Wizz Air adelantó al 17 de diciembre la apertura de su base en el aeropuerto, inicialmente prevista para febrero.

La continuidad de United Airlines permitirá mantener así una conexión directa con Estados Unidos, tanto para el tráfico turístico como para los desplazamientos de residentes, sin necesidad de realizar escalas.