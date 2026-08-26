Un peregrino con dos prótesis de rodilla culmina el Camino Francés para dar visibilidad a la esclerosis múltiple

Llegada de un peregrino palentino, con dos prótesis de rodilla, tras realizar más de 700 kilómetros del Camino de Santiago para dar visibilidad a la esclerosis múltiple Asociación Esclerosis Múltiple Palencia

Nemesio Cuadrado - conocido como Neme y vecino de Villamuriel de Cerrato (Palencia) - ha culminado este miércoles en la Plaza del Obradoiro el Camino Francés, que inició el 23 de julio en Saint Jean Pied de Port (Francia).

Después de más de 700 kilómetros y más de un mes caminando, su llegada ha puesto fin a una peregrinación solidaria realizada en beneficio de la Asociación Esclerosis Múltiple Palencia para dar visibilidad a la enfermedad, reconocer el papel de las personas cuidadoras y recabar apoyos para la entidad.

"Es la enfermedad de las mil caras, a cada uno nos afecta de una manera", ha recalcado el presidente de esta entidad, José Fernando de Abajo Rioja, en declaraciones a Europa Press. Lo ha hecho tras explicar que estos enfermos tienen "síntomas que muchos no son visibles" y les limita en su "vida diaria".

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Por ello, ha destacado la importancia de "divulgar y sensibilizar" esta patología que "es más frecuente entre personas de 20 a 40 años". "Que nos conozcan mejor nos ayuda a todos", ha señalado para apuntar al objetivo de "incentivar a las autoridades para investigar sobre esta enfermedad".LA CURACIÓN, A DIA DE HOY "NO FACTIBLE"

La curación a día de hoy "no es factible"

"Nosotros, a día de hoy, moriremos con esclerosis múltiple pero no de esclerosis múltiple", ha expuesto. En este sentido, ha añadido que "la curación no parece que a día de hoy sea factible pero quién sabe".

El peregrino palentino ha sido recibido este miércoles por sorpresa por socios de dicha entidad con el mensaje 'Gracias por cada paso', como reconocimiento al esfuerzo y a la visibilidad que ha dado a la esclerosis múltiple a lo largo de todo el recorrido.

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Con dos prótesis de rodilla, este hombre convive con la enfermedad que padece su mujer desde hace más de 20 años y él es "su principal apoyo cotidiano".

Según ha explicado Abajo, otro de los motivos de este recorrido solidario es "llamar la atención de las administraciones locales" para que faciliten a la asociación un "local más grande". Dispone de un espacio muy reducido que dificulta el desarrollo simultáneo de actividades como habilitación funcional, neuropsicología, logopedia y talleres, ha indicado.

En este sentido, esta iniciativa ha generado más de "7.000 euros de recaudación" en la etapa entre Frómista y Carrión de los Condes donde "alrededor de 60 personas" acompañaron a Nemesio en una caminata patrocinada por particulares y empresas. Estos fondos se destinarán a sostener servicios, actividades, apoyo y acompañamiento para las personas con esclerosis múltiple y sus familias.