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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

Santiago reunirá en setembro 160 vehículos históricos na Praza do Obradoiro

La XIV edición de las Xornadas de Patrimonio se celebrará el sábado 26 de septiembre y los vehículos deberán estar inscritos previamente para acceder a la plaza

Redacción Santiago
26/08/2026 19:22
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La cita está organizada por Asociación de Comerciantes Compostela Monumental y el Automóvil Club de Galicia
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La Praza do Obradoiro volverá a convertirse en escenario de una concentración de vehículos históricos el próximo sábado 26 de septiembre, con motivo de la XIV edición de las Xornadas de Patrimonio. La cita está organizada por Asociación de Comerciantes Compostela Monumental y el Automóvil Club de Galicia, en colaboración con la Xunta de Galicia, la Deputación da Coruña y el Concello de Santiago.

La organización ha establecido un cupo máximo de 160 vehículos históricos. Los automóviles que no hayan realizado previamente la inscripción no podrán acceder a la Praza do Obradoiro. La inscripción es gratuita y puede realizarse a través del correo electrónico automovilclubdegalicia@yahoo.es o del teléfono 609 291 550.

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Los vehículos permanecerán expuestos en la plaza entre las 11.00 y las 19.00 horas, ofreciendo a vecinos, visitantes, turistas y aficionados la posibilidad de contemplar modelos históricos en pleno corazón de la ciudad.

Las Xornadas de Patrimonio están promovidas a nivel internacional por la Federación Internacional de Vehículos Antiguos (FIVA) y se celebran en diferentes ciudades del mundo. En Galicia, Santiago de Compostela acogerá un año más esta iniciativa, que busca unir la afición por la automoción histórica con la puesta en valor del patrimonio de la ciudad.

José Manuel Bello Rey, presidente de Compostela Monumental y COCAHI, destaca que "esta concentración é unha das máis importantes de Europa das que organizan a FIVA e FEVA coincidindo coas Xornadas de Patrimonio e contribúe como cada ano a dinamizar a zona histórica e outras da cidade durante eses días".

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Por su parte, Juan Carlos Pérez Otero, presidente del Automóvil Club de Galicia, explica que el límite de participantes responde a criterios de seguridad y conservación del entorno. "Tivemos que poñer o corte de asistentes en 160 vehículos para garantir a seguridade dos afeccionados, veciños e turistas que nos visitan e preservar o entorno patrimonial do Obradoiro. Creemos que as Xornadas de Patrimonio en Santiago están moi consolidadas", señala.

La organización agradece también la colaboración del Grupo Regueira, Sísbrill, McDonald's Santiago y la Policía Local de Santiago de Compostela.

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