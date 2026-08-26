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Santiago de Compostela

El PP de Santiago condiciona su apoyo a las nuevas tarifas del bus a mantener la gratuidad para mayores

Borja Verea avanza que los 11 concejales populares votarán en contra si el Gobierno local mantiene el límite de 100 viajes gratuitos al año

Agencias
26/08/2026 16:15
Bus urbano de Santiago de Compostela
El PP de Santiago anuncia que votará en contra de las nuevas tarifas del transporte urbano si el Gobierno local limita a 100 los viajes gratuitos anuales para las personas jubiladas
Eladio Lois
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El líder del PP de Santiago, Borja Verea, ha avanzado que los 11 concejales populares "no apoyarán" las tarifas recogidas en el nuevo contrato del transporte urbano, que tendrán que pasar por el pleno municipal, si el gobierno local "mantiene la retirada de la gratuidad" a las personas mayores.

"La gratuidad del autobús para los mayores es una línea roja para nosotros. Nuestros concejales y nuestros votos nunca van a apoyar unas tarifas que eliminen este derecho", ha manifestado este miércoles en una rueda de prensa. El cambio proyectado por el gobierno local al que se refiere pasa por que las personas jubiladas cuenten con 100 viajes gratuitos al año y, a partir del 101, paguen 50 céntimos por cada trayecto.

En su comparecencia, Verea ha presentados dos informes de la Intervención y la Secretaría del Ayuntamiento para remarcar que, de cara a la aplicación de las nuevas tarifas, deberá aprobarse una ordenanza no fiscal que esté en vigor en el momento de inicio de ejecución del contrato.

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En este contexto, ha remarcado la situación de minoría del gobierno local para reprocharle su postura: "Nosotros somos 11 concejales, 11 votos, y el gobierno actual tiene ocho. Solo ocho ediles no pueden pretender que los mayores y los jubilados pierdan un derecho que ya tenían".

"Todo esto tiene una solución muy sencilla: mantener la gratuidad", ha sugerido el líder popular, que ha manifestado "querer" un transporte "más moderno", pero "no a costa de los mayores". Así, ha insistido en que su formación no pide "inventar nada".

No obstante, ha apelado a "dos vías" para que el Ayuntamiento apruebe la ordenanza de las tarifas: una solución, a sus ojos, "sencilla", que pasa por atender a su petición; o, de lo contrario, "convencer a sus socios en el pleno" -en alusión al PSOE y las concejalas no adscritas- "para retirarle la gratuidad a los mayores".

A renglón seguido, Borja Verea se ha comprometido a defender esta gratuidad "hasta el final". "Y si no podemos conseguirlo ahora, lo haremos en el año 2027", ha concluido, con un guiño de cara a las próximas municipales, en las que se postulará de nuevo como candidato a la Alcaldía por el PP.

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