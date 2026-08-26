Muíños alerta de un posible colapso del tráfico en Rodas con el inicio del curso

Gonzalo Muíños en Raxoi Cedida

Gonzalo Muíños ha advertido del riesgo de colapso de tráfico que puede producirse en el norte del casco histórico tras la decisión del Gobierno de Goretti Sanmartín de implantar el sentido único en la rúa das Rodas. El concejal no adscrito reclama que se escuche de forma urgente a la comunidad educativa, a la vecindad y al sector del transporte antes del inicio del curso escolar.

Muíños considera que la situación es "la crónica de un colapso anunciado por la improvisación y la falta de planificación" y recuerda que las concejalas no adscritas ya habían advertido de los posibles problemas de circulación por la falta de estudios técnicos e informes de Tussa y de la Policía Local.

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El concejal señala que el nuevo sentido único obligará a desviar hacia la rúa Valle-Inclán el tráfico que hasta ahora utilizaba Rodas para dirigirse hacia Os Basquiños. Según sus cálculos, por esta vía pasarán alrededor de 500 autobuses urbanos e interurbanos diarios, además del tráfico particular.

Un punto crítico antes del inicio de las clases

Muíños advierte de que Valle-Inclán ya concentra varios puntos de actividad, como el Colegio La Salle, un aparcamiento, el CGAC y el Museo do Pobo Galego, por lo que considera que acumular todo ese tráfico puede generar un "embudo monumental" durante las entradas y salidas de los centros educativos, con retenciones que podrían llegar hasta Concheiros.

El concejal también recoge las dudas trasladadas por la ANPA del Colegio La Salle, comerciantes y residentes de San Roque sobre el nuevo paso elevado ejecutado en Rodas. Además, cuestiona el comportamiento del pavimento de piedra ante la lluvia y el paso continuado de autobuses.

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Muíños recuerda que el mismo desvío ya se utilizó durante las obras de julio y que entonces se produjeron retenciones y atascos importantes, pese a que no había actividad escolar y el volumen de tráfico era inferior al habitual.

Por ello, reclama al Gobierno local que rectifique y abra de inmediato una vía de diálogo con la comunidad educativa, la vecindad y los profesionales del transporte para buscar alternativas antes del inicio del curso. "La movilidad de Santiago no se puede gestionar a base de ensayo y error", concluyó.