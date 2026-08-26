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Santiago de Compostela

El PSdeG pedirá la comparecencia de Sanmartín por las "insuficientes" explicaciones sobre Fly2Galicia

Pedro Blanco reclama que la alcaldesa aclare qué sabía el Concello sobre el proyecto y en qué consistió el apoyo prestado

Redacción Santiago
26/08/2026 19:36
Pedro_Blanco
El candidato socialista a la Alcaldía de SantiagO Pedro Blanco
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El candidato socialista a la Alcaldía de Santiago, Pedro Blanco, anunció que el Grupo Municipal Socialista solicitará la comparecencia de la alcaldesa, Goretti Sanmartín, en el Pleno para que explique la actuación del Gobierno local en relación con Fly2Galicia.

Blanco considera insuficientes las explicaciones ofrecidas hasta el momento y reclama conocer qué gestiones realizó el Concello, qué información tenía sobre las empresas implicadas y en qué consistió el apoyo prestado al proyecto durante los últimos meses.

"Chegados a este punto, non abondan explicacións a medias. A alcaldesa ten que comparecer e explicar con absoluta transparencia que fixo o seu Goberno durante todos estes meses con Fly2Galicia", afirmó.

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El socialista considera que existen contradicciones en las explicaciones ofrecidas por el Ejecutivo local. Según señaló, inicialmente el Concello aseguró que llevaba meses trabajando para que el proyecto saliese adelante, mientras que posteriormente la alcaldesa redujo su participación a "unas simples reuniones".

Blanco defiende que el Concello debe apoyar la llegada de nuevas conexiones aéreas, pero considera que ese respaldo debe ir acompañado de las correspondientes comprobaciones. "Se un Goberno leva meses traballando nun proxecto, ten a responsabilidade de saber con quen está traballando e comprobar a súa viabilidade antes de prestarlle respaldo institucional", afirmó.

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El candidato socialista reclama así que Sanmartín explique ante la Corporación qué sabía el Concello sobre la operativa y qué actuaciones llevó a cabo, al considerar que la ciudadanía merece "máxima transparencia" sobre la participación municipal en el proyecto.

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