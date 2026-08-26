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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

El CPEIG pide enseñar informática en las aulas para que el alumnado use la tecnología con criterio y pensamiento crítico

El colegio profesional reclama incorporar la informática de forma obligatoria y progresiva al currículo y reforzar la formación del profesorado.

Redacción Santiago
26/08/2026 18:20
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Niños usando móviles
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El Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) ha aprovechado la vuelta al colegio para reclamar un debate educativo sobre el uso de la tecnología en las aulas. Su presidente, Fernando Suárez, considera un error plantear la cuestión como una elección entre tecnología "sí o no", ya que los menores ya conviven a diario con algoritmos, pantallas, redes sociales e inteligencia artificial.

"Negar a tecnoloxía nas aulas non cambia esa realidade. Só significa pechar os ollos ante ela e renunciar a que a escola desempeñe o seu papel máis importante, axudar a comprender o mundo no que vivimos", señala Suárez.

El CPEIG defiende que la respuesta debe ser educativa. La organización considera que no se trata de llenar las aulas de pantallas, sustituir al profesorado por aplicaciones o dejar a los menores solos ante las herramientas de inteligencia artificial, sino de enseñarles a utilizarlas "con criterio, autonomía e pensamento crítico".

La informática como una competencia básica

El colegio profesional reclama que la informática se incorpore de forma obligatoria y progresiva al currículo como una competencia básica. Su propuesta incluye contenidos como pensamiento computacional, programación, robótica, ciberseguridad, inteligencia artificial, análisis crítico de la información y uso responsable de los datos.

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También considera necesario que el alumnado aprenda a formular preguntas, detectar errores, contrastar fuentes, reconocer posibles manipulaciones y saber cuándo debe recurrir a una persona en lugar de confiar en una respuesta automática. Para ello, el CPEIG considera fundamental formar y acompañar al profesorado.

Segundo o presidente do CPEIG, "a informática debe ser unha disciplina central no programa escolar para axudar a comprender o mundo que habitamos". En este sentido, defiende que el alumnado debe conocer cómo funcionan los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial, qué sesgos pueden incorporar, qué datos utilizan y cómo proteger su privacidad.

La IA entra en las conversaciones de los menores

El CPEIG también pone el foco en la expansión de la inteligencia artificial entre los adolescentes. Estas herramientas ya no se utilizan únicamente para hacer deberes, resumir textos o generar imágenes, sino también para realizar consultas personales, buscar respuestas o mantener conversaciones.

Según un estudio reciente del Pew Research Center entre adolescentes de 13 a 17 años en Estados Unidos, el 57 % ha utilizado chatbots para buscar información y el 54 % para recibir ayuda con tareas escolares. Además, un 16 % los utiliza para mantener conversaciones informales y un 12 % para obtener apoyo emocional o consejos.

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Para Suárez, estos datos muestran un cambio en la relación de los menores con la tecnología. "Para unha xeración que creceu falando por mensaxería, compartindo a súa vida en redes e buscando respostas inmediatas en internet, dirixirse a un asistente conversacional pode parecer tan natural como escribir a un amigo, preguntar aos seus pais ou consultar un buscador", afirma.

El colegio advierte de que la inteligencia artificial puede agravar algunos de los problemas asociados a las redes sociales al añadir una conversación personalizada, disponible de forma permanente y aparentemente empática.

Este es, para el CPEIG, uno de los puntos más preocupantes. La organización explica que la IA puede aportar información, ayudar a ordenar ideas o sugerir alternativas, pero "non é un amigo, nin un orientador, nin un psicólogo, xa que se pode equivocar, simplificar un problema complexo ou responder de forma excesivamente complaciente".

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Suárez recuerda además que el acceso a estas herramientas no depende exclusivamente de disponer de un teléfono móvil, ya que los adolescentes pueden utilizarlas desde ordenadores, tabletas, consolas u otros dispositivos conectados a internet. Por ello, el CPEIG considera que la formación debe ocupar un papel central frente a las estrategias basadas únicamente en la prohibición.

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El CPEIG pide enseñar informática en las aulas para que el alumnado use la tecnología con criterio y pensamiento crítico
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