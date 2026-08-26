O Concello inicia en Laraño unha obra de 14.000 euros para mellorar a drenaxe e o pavimento da rúa Nova da Igrexa
Os traballos comezan este mércores e obrigarán a cortar o tráfico durante tres semanas para renovar a rede de evacuación de augas e a calzada
O Concello de Santiago comeza unha serie de intervencións na parroquia de Laraño, a primeira delas orientada a mellorar a drenaxe e pavimento nun tramo da rúa Nova da Igrexa de Laraño
Trátase dunha actuación pensada para resolver o problema persistente de aparición de auga na superficie da calzada, nun punto no que se produce de maneira continua, previsiblemente debido á presenza dun nivel freático elevado na zona.
A obra, cun investimento aproximado de 14.000 euros, permitirá mellorar a drenaxe do tramo e garantir unhas condicións axeitadas de circulación. Os traballos incluirán o levantamento e rebaixado do pavimento existente, actualmente de rego asfáltico, e a renovación do sistema de recollida de augas, substituíndo a tubaxe actual de 125 mm por outra de 250 mm de diámetro, con maior capacidade de evacuación.
Ademais, debido á elevada presenza de auga na zona, executaranse dúas drenaxes laterais ao longo do tramo. A solución completarase coa colocación dun pavimento de formigón, máis axeitado para soportar as condicións de humidade existentes. Así mesmo, dotarase a calzada dunha pendente cara ao eixo central e instalaranse tres sumidoiros para facilitar a recollida e evacuación das augas.
Os traballos implicarán o corte de tráfico da vía durante tres semanas dende o mércores 26 de agosto. Ao estar a rúa pechada na metade, os desvíos alternativos serán polos seus extremos, dende a Amañecida por un lado, e dende a Estación de Casal polo outro.
Ademais, a parroquia de Laraño vai ser obxecto doutras intervencións nas próximas semanas. A Xunta de Goberno local aprobou o pasado luns, 24 de agosto, a adxudicación do contrato de obras de ampliación das redes de abastecemento e saneamento na mesma rúa Nova da Igrexa, incluídas no Plan único de concellos POS+ 2025. Este proxecto, cun orzamento de case 64.000 euros, ten un prazo de execución de catro meses e dá resposta ás demandas veciñais, tanto da asociación local como da Ferusa.
Do mesmo modo, nas próximas semanas licitaranse as obras de pavimentación da rúa San Roque de Laraño. Este proxecto, incluído no POS 2025, actuará sobre 850 metros deste vial para a renovación completa do pavimento. O seu orzamento é de 115.454,27 euros.