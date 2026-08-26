AXG denuncia un aumento del 22% de las ejecuciones pendientes en Santiago y exige cubrir las vacantes

Las ejecuciones civiles pendientes en Santiago pasaron de 5.839 a 7.109 entre diciembre de 2025 y junio de 2026, según los datos aportados por AXG Páxinas Galegas

El sindicato Alternativas na Xustiza (AXG) ha advertido de "un bloqueo" en el Servicio Común de Ejecución del Tribunal de Instancia de Santiago de Compostela a raíz de la implantación de la Nueva Oficina Judicial (NUMO) el 1 de enero de 2026 y ha exigido que se cubran las vacantes, mientras que la Xunta ha negado un recorte de personal.

La organización sindical responsabiliza directamente al director xeral de Xustiza de diseñar plantillas insuficientes y le señala por ignorar los asuntos pendientes heredados y por mantener sin cubrir desde mayo el 20 % de los puestos -4 vacantes de 21-.

Según el sindicato, esta falta de personal paraliza la tramitación de resoluciones judiciales críticas como herencias, medidas de apoyo a la discapacidad o pensiones alimenticias.

Así, indican que entre el 31 de diciembre de 2025 y el 30 de junio de 2026, las ejecuciones civiles pendientes aumentaron un 21,75 % (de 5.839 a 7.109), mientras que los escritos pendientes de tramitación se dispararon un 127,65 % (de 991 a 2.256).

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El sindicato ha remitido un informe a la Xunta para exigir la cobertura inmediata de las vacantes y la convocatoria de una Mesa de Negociación urgente para ampliar la plantilla.

La Xunta defiende su planteamiento judicial

Fuentes de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes han lamentado "una vez más" que se trate de "alarmar a la ciudadanía" con este tipo de comunicados.

"Es falso que hubiese recortes de personal con la implantación de la nueva oficina judicial, todo lo contrario", señala este departamento de la Xunta.

Así, recuerda que la Dirección Xeral de Xustiza amplió en 13 plazas de funcionarios la nueva oficina judicial en Galicia, 3 en el caso de Santiago.

En cuanto al servicio de ejecución, cuenta con 32 personas de las que solamente faltan 2, pero a mayores cuenta con 2 funcionarios de refuerzo, según la Consellería.

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Advierte, asimismo, la administración gallega de la existencia de que un elevado volumen de procedimientos de ejecución en un juzgado refleja el importante trabajo en materia de sentencias.

"Cuanto mayor sea el número de sentencias dictadas, mayor será el número de ejecuciones iniciadas", abundan sobre esa cuestión.

Teniendo en cuenta que en 2024 se registró el mayor número de asuntos de entrada y que el año pasado se dictó el mayor número de sentencias, se prevé que en este 2026 se registre el mayor número de ejecuciones, sostiene la Xunta.