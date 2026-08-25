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Santiago de Compostela

El PSdeG reclama al Concello de Santiago que convoque las ayudas a las asociaciones vecinales

Los socialistas denuncian que las subvenciones de 2026 siguen pendientes y piden que las de 2027 se publiquen en enero

Redacción Santiago
25/08/2026 17:40
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La concejala socialista Marta Abal
Cedida
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El grupo municipal socialista ha reclamado al gobierno de Santiago que convoque de manera inmediata las ayudas municipales destinadas a las asociaciones vecinales correspondientes a 2026, que continúan pendientes a estas alturas del año.

La concejala socialista Marta Abal recordó que su grupo ya había advertido de este retraso el pasado mes de julio y reclamó al ejecutivo de Goretti Sanmartín que desbloquee la convocatoria para que las entidades puedan conocer los recursos con los que contarán este año.

La concejala socialista Marta Abal

O PSdeG denuncia o atraso das axudas ás asociacións veciñais e reclama un cambio no modelo de subvencións

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Abal considera que la demora dificulta la planificación de las actividades de las asociaciones vecinales, que dependen de estas subvenciones para desarrollar iniciativas culturales, sociales y de ocio, así como para afrontar determinados gastos de mantenimiento de sus locales.

El PSdeG también plantea que la convocatoria correspondiente a 2027 se publique, como muy tarde, durante el mes de enero, con el objetivo de que las entidades conozcan desde el inicio del ejercicio los recursos disponibles y puedan planificar su actividad anual.

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Los socialistas consideran que las asociaciones necesitan mayor previsión y estabilidad en la gestión de estas ayudas y reclaman al Concello que evite que el retraso de este año vuelva a repetirse en próximos ejercicios.

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