El PSdeG reclama al Concello de Santiago que convoque las ayudas a las asociaciones vecinales

La concejala socialista Marta Abal Cedida

El grupo municipal socialista ha reclamado al gobierno de Santiago que convoque de manera inmediata las ayudas municipales destinadas a las asociaciones vecinales correspondientes a 2026, que continúan pendientes a estas alturas del año.

La concejala socialista Marta Abal recordó que su grupo ya había advertido de este retraso el pasado mes de julio y reclamó al ejecutivo de Goretti Sanmartín que desbloquee la convocatoria para que las entidades puedan conocer los recursos con los que contarán este año.

O PSdeG denuncia o atraso das axudas ás asociacións veciñais e reclama un cambio no modelo de subvencións Más información

Abal considera que la demora dificulta la planificación de las actividades de las asociaciones vecinales, que dependen de estas subvenciones para desarrollar iniciativas culturales, sociales y de ocio, así como para afrontar determinados gastos de mantenimiento de sus locales.

El PSdeG también plantea que la convocatoria correspondiente a 2027 se publique, como muy tarde, durante el mes de enero, con el objetivo de que las entidades conozcan desde el inicio del ejercicio los recursos disponibles y puedan planificar su actividad anual.

Santiago destina 85.000 euros a ayudas para dinamizar el pequeño comercio Más información

Los socialistas consideran que las asociaciones necesitan mayor previsión y estabilidad en la gestión de estas ayudas y reclaman al Concello que evite que el retraso de este año vuelva a repetirse en próximos ejercicios.