El PP critica la gestión turística de Santiago y reclama medidas para ordenar los accesos a la Catedral

El concejal popular Adrián Villa considera que los problemas de concentración de visitantes en las inmediaciones de la Catedral están generando dificultades de convivencia PP de Santiago

El Partido Popular de Santiago ha criticado la gestión de los flujos turísticos en la ciudad y ha reclamado al Gobierno local medidas para ordenar los accesos a la Catedral y mejorar los servicios destinados tanto a visitantes como a la vecindad.

El concejal popular Adrián Villa considera que los problemas de concentración de visitantes en las inmediaciones de la Catedral están generando dificultades de convivencia y reclama una actuación específica sobre la distribución de los flujos en la vía pública.

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Villa también señala otras carencias relacionadas con la limpieza, la seguridad y la información turística. En concreto, reclama un refuerzo de la limpieza y de la presencia de seguridad a pie de calle, así como más información en las inmediaciones de la Catedral para evitar la saturación de las oficinas de turismo.

El PP cuestiona además la falta de avances en la coordinación entre el Concello y la Catedral. Villa considera insuficiente que el Gobierno local asegure que mantiene conversaciones con la institución para buscar una solución y reclama que se concreten medidas para ordenar los accesos.

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En este sentido, el concejal popular sostiene que la ordenación de los flujos en la vía pública corresponde al Concello y recuerda que la Catedral ya cuenta con diferentes sistemas de acceso y venta anticipada de entradas para sus distintos espacios.

Críticas a la planificación turística

Villa cuestiona también que la ciudad disponga de una estrategia turística actualizada y afirma que la que figura actualmente en la página oficial de Turismo de Santiago corresponde a un periodo que finalizó en 2022.

El PP considera especialmente relevante esta cuestión ante la celebración del Xacobeo 2027 y reclama al Gobierno local que concrete qué medidas prevé adoptar para gestionar el incremento de visitantes y mejorar la convivencia entre turistas y residentes.

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Por otra parte, Villa pregunta por el destino de los 1,7 millones de euros recaudados mediante la tasa turística y reclama conocer qué parte de estos recursos se ha destinado a cuestiones como la gestión de flujos, la información, la seguridad o la limpieza.

El PP defiende que Santiago debe afrontar estos problemas con una planificación turística que permita mejorar la experiencia de los visitantes sin perjudicar la vida cotidiana de los vecinos.