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Santiago de Compostela

El festival Maré llenará Compostela de músicas de África, Asia y América Latina

La nueva edición reunirá del 23 al 27 de septiembre más de 30 conciertos de artistas de 16 países y propuestas en más de nueve espacios de la ciudad

Redacción Santiago
25/08/2026 18:20
Magalí Sare
La inauguración tendrá lugar el miércoles 23 de septiembre en el Teatro Principal con Magalí Sare junto al coro de cámara compostelán Vox Stellae
Cedida
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Compostela acogerá del 23 al 27 de septiembre una nueva edición del festival Maré, que extenderá su programación por distintos espacios de la ciudad con más de 30 conciertos y propuestas culturales. El cartel reunirá a artistas procedentes de 16 países y contará con representación de 12 lenguas.

El festival se desarrollará en lugares como el Teatro Principal, la Sala Capitol, el Auditorio de Galicia, la Praza de Mazarelos, la Sala Riquela, el Centro Sociocultural Maruxa e Coralia, la Casa das Crechas, la Casa das Máquinas y la Igrexa da Universidade.

La programación incluye cuatro producciones propias, ocho propuestas inéditas en Galicia y un estreno absoluto, con una programación que conecta músicas de raíz de África, Asia, América Latina y Europa.

Omar Souleyman

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La inauguración tendrá lugar el miércoles 23 de septiembre en el Teatro Principal con Magalí Sare junto al coro de cámara compostelán Vox Stellae. Ese mismo día, la Sala Capitol acogerá la actuación del grupo colombiano de rock alternativo Aterciopelados.

Entre las propuestas del Teatro Principal figuran también Haydée Milanés y Javier Colina, Marcos Coll y la cantante británica Ala.ni. En la Sala Capitol actuarán Bia Ferreira, Omar Souleyman y artistas participantes en los espectáculos de producción propia 'Cuba canta en Maré' y 'De Zemambiquo a Zigala'.

Otros espacios de la ciudad acogerán propuestas como las de Arapucagongon y Josyara en la Sala Riquela, David Regueiro Trío y Sumrrá en la Casa das Crechas, o Faia, Trilitrate y Camille & Matthieu Saglio en la Igrexa da Universidade. El Auditorio de Galicia recibirá al portugués António ZambujoSin olvidar el concierto de producción propia 'O Bosque Negro', con Alejandro Vargas y Gino Sitson, una propuesta que parte del concepto de una misa negra entre África y Cuba.

Programación gratuíta

El festival también contará con numerosas actividades gratuitas, entre ellas Maré Miúdo, Marexada Percuta, Versos na Maré, un mercado de artesanía, obradoiros y diferentes actuaciones musicales.

La Praza de Mazarelos acogerá conciertos de artistas y grupos como Lideira, Casapalma, Shooglegigs, Expresso Transatlântico, Indus, Jupiter & Okwess y Djiiva DJ Set. También habrá sesiones de DJ en la Casa das Crechas durante las noches del festival coMartín Bruhn, Daasanach, DJ Mil ou Péter Sélek

El festival está producido por Nordesía y cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia, a través de Turismo de Galicia, en el marco de los Concertos do Xacobeo.

CARTEL COMPLETO
El cartel del festival
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