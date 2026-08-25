Ategal Santiago prepara un nuevo curso con más propuestas para una población sénior cada vez más activa
Las aulas incorporan actividades relacionadas con el bienestar emocional y mantienen propuestas como historia, historia del arte, yoga y coro
Ategal Santiago abrirá la próxima semana el plazo de inscripción para el curso 2026/2027, con una oferta que mantiene algunas de sus actividades más demandadas e incorpora nuevas propuestas relacionadas con el bienestar emocional.
La Asociación Cultural Gallega para la Formación de Personas Adultas (Ategal), entidad sin ánimo de lucro con 48 años de trayectoria y que colabora con la Xunta de Galicia, busca consolidar sus aulas sénior como un espacio que va más allá de la formación y que fomenta también la participación social, las relaciones personales y el desarrollo de nuevos intereses.
Entre las actividades que continuarán el próximo curso se encuentran las clases de historia, historia del arte, yoga y coro, a las que se sumarán nuevas propuestas vinculadas al bienestar emocional.
La coordinadora de Ategal Santiago, Noelia Rey, destaca la evolución del perfil del alumnado, con la incorporación de "personas cada vez más jóvenes, activas y con un mayor interés por continuar aprendiendo y participando en la vida social y cultural".
Desde la entidad señalan que las aulas y actividades permiten a las personas participantes no solo adquirir nuevos conocimientos, sino también compartir experiencias, crear vínculos y mantener una participación activa en la vida cultural y social de Santiago.