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Santiago de Compostela

Santiago participa en un ensayo para tratar la degeneración macular

El Instituto Gómez-Ulla es el único centro gallego seleccionado para el estudio

Redacción Santiago
21/08/2026 13:19
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Uno de los objetivos del estudio es comprobar si esta terapia puede permitir ampliar el tiempo entre tratamientos
Cedida
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Miranza Instituto Gómez-Ulla participa en un ensayo clínico internacional que estudia una nueva terapia experimental para tratar la degeneración macular asociada a la edad (DMAE) húmeda, una de las principales causas de pérdida severa de visión en personas mayores de 50 años.

El centro compostelano es el único centro oftalmológico gallego que participa en este estudio y uno de los tres seleccionados en España. El ensayo contará con unos 960 pacientes en cerca de 200 centros de investigación de distintos países.

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La investigación analizará la eficacia y seguridad de EYE201/MK-8748, un fármaco intravítreo diseñado para actuar sobre dos mecanismos relacionados con la progresión de la enfermedad: la vía TIE2 y el factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF).

Uno de los objetivos del estudio es comprobar si esta terapia puede permitir ampliar el tiempo entre tratamientos. Tras una fase inicial, algunos pacientes podrían llegar a espaciar las inyecciones hasta las 16 semanas, siempre en función de su respuesta clínica.

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El ensayo comparará dos dosis del nuevo fármaco con aflibercept, uno de los tratamientos utilizados actualmente para la DMAE húmeda.

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La participación en este estudio es el ensayo clínico número 74 en el que participa Miranza Instituto Gómez-Ulla.

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