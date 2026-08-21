Santiago descarta cualquier apoyo a Fly2Galicia tras conocer sus posibles vínculos con Israel

Fly2Galicia prevé comenzar a operar desde el aeropuerto de Santiago en diciembre mediante vuelos chárter operados por la compañía rumana FLYYO Fly2Galicia

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, se ha desmarcado del proyecto de Fly2Galicia para incorporar nuevos vuelos en Lavacolla a partir de diciembre y ha garantizado que "no hubo ni habrá" acuerdos económicos ni se prestará otro tipo de colaboración hacia ella, un asunto que hila a las informaciones publicadas en los últimos días respecto a su vinculación a Israel.

"Una vez conocido hace unos días que puede haber capital israelí, desde luego, por nuestra parte no habrá colaboración. Pero insisto en que ya ni estaba prevista ni hubo, no solo ninguna inversión económica por parte del Ayuntamiento, sino que no hubo ningún compromiso de que la fuese a haber", ha zanjado este viernes en declaraciones a los medios durante una visita a una intervención en la rúa Doutor Teixeiro.

La turoperadora Fly2Galicia tiene previsto instalarse en Lavacolla desde diciembre a través de vuelos chárter operados por FLYYO, que es quien posee el Certificado de Operador Aéreo (AOC). Sin embargo, esta aerolínea rumana tiene su principal centro de actividad en Tel Aviv (Israel) y, según investigaciones periodísticas de medios internacionales (como 'Al Jazzeera'), fue contratada para realizar vuelos que trasladaron a ciudadanos de Gaza a otros países bajo la premisa de "emigración voluntaria".

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Este asunto fue cuestionado el miércoles por Sumar Galicia, que pidió "transparencia" a las compañías, y el jueves por la concejala no adscrita Mercedes Rosón, que además trasladó sus dudas sobre la operativa y exigió "explicaciones", al igual que el PSOE. Por su parte, Sanmartín ha asegurado ahora que no conoció "hasta hace unos días" las posibles conexiones del proyecto con Israel y que la información que maneja se limita a la publicada por los medios, como ya indicó un comunicado municipal en la pasada tarde.

Por tanto, aunque ha insistido en que ya "no estaba previsto" que hubiese algún tipo de "compromiso, convenio o inversión" municipal, "de confirmarse estas cuestiones", tampoco la habrá "de ninguna manera" en el futuro. También ha cerrado la puerta a prestar otro tipo de colaboración, pese a que el Ayuntamiento afirmó a inicios de esta semana que llevaba "meses ayudando" a que el proyecto "salga adelante".

Con todo, la alcaldesa ha enmarcado las conversaciones y reuniones mantenidas con Fly2Galicia dentro de las que se tienen "con cualquier compañía que quiere operar en el territorio", "como se viene haciendo desde Turismo de Santiago", ha insistido. "Hubo esas conversaciones, como me consta que las hubo con otras administraciones", ha completado.

"Nosotros no damos permisos"

Otro aspecto que el ente local ya introdujo en el comunicado emitido el jueves es que la "fiscalización" de las compañías aéreas o de las agencias de viajes que alquilan aviones a estas aerolíneas --como es el presente caso-- "no es competencia del Ayuntamiento" y apuntó directamente a Aena como responsable de los distintos aeropuertos y espacios aéreos.

En esta línea, Sanmartín ha insistido en que el consistorio no tiene capacidad para "decidir" cuáles son las compañías que operan en la terminal compostelana, pese a que sí apoyan "todo" lo que contribuya a que la ciudad tenga "la mejor de las conectividades". "Pero no somos nosotros quienes damos esos permisos", ha zanjado.