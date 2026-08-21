Fallece un subteniente del Ejército del Aire que estaba desplegado en Santiago en la lucha contra los incendios

El subteniente José Ángel Fernández pertenecía al 43 Grupo del Ejército del Aire y del Espacio, unidad especializada en la extinción de incendios forestales Ejército del Aire y del Espacio

El subteniente José Ángel Fernández del 43 Grupo del Ejército del Aire y del Espacio ha fallecido por causas naturales mientras estaba destacado en Santiago en el marco de la campaña de lucha contra los incendios forestales.

En un mensaje publicado este viernes en la red social 'X', el Ejército del Aire y del Espacio ha mostrado su "profundo dolor" por la pérdida del subteniente Fernández y ha dado su pésame a su familia, amigos y compañeros.

De su lado, el 43 Grupo al que pertenecía ha alabado en la red social 'Instagram' sus más de 30 años y 4.000 horas de vuelo en la unidad y ha asegurado que "se quedan pequeñas en comparación con su compañerismo, su carisma y su profundo amor a su profesión"

También el Estado Mayor de la Defensa (EMAD), el Ejército de Tierra y la Unidad Militar de Emergencias (UME) han trasladado sus condolencias por el fallecimiento del subteniente a través de la citada red social.

El 43 Grupo es la unidad del Ejército del Aire y del Espacio que se encarga de la extinción de incendios forestales.