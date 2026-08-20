O BNG denuncia o abandono dos centros educativos de Santiago por parte da Xunta
Os nacionalistas reclaman á Consellaría de Educación investimentos para solucionar as deficiencias que presentan varios colexios composteláns
O BNG denuncia a situación de varios centros educativos de Santiago de Compostela e reclama á Xunta de Galicia que aclare que investimentos realizou na última década para solucionar as deficiencias estruturais dos colexios da cidade.
As deputadas nacionalistas Saleta Chao Rivas e Cristina Fernández Davila presentaron na Comisión 4ª do Parlamento de Galicia unha pregunta para resposta oral na que cuestionan o que consideran unha falta de compromiso do goberno galego co mantemento dos centros de educación infantil e primaria composteláns.
Segundo o BNG, os investimentos nos colexios "só chegan cando a situación das infraestruturas é alarmante" e, nalgúns casos, nin sequera nesas circunstancias. As nacionalistas queren saber se a Consellaría de Educación coñece as deficiencias existentes e que actuacións ten previstas.
Un dos casos sinalados é o CEIP de Vite, no que o BNG reclama desde hai anos unha reforma integral. A Xunta comprometeu esta actuación nun centro que conta con case 50 anos de traxectoria, pero, segundo os nacionalistas, o proxecto continúa sen executarse.
Deficiencias nos baños e nas instalacións
O BNG chama tamén a atención sobre o estado dos baños dos CEIP Quiroga Palacios, Monte dos Postes, Arquitecto Casas Novoa, Lamas de Abade e Roxos-Villestro. Segundo a formación, algunhas destas instalacións presentan elementos deteriorados e mesmo tubaxes oxidadas.
As deputadas preguntan se a Xunta ten previsto substituír as tubaxes en mal estado e se considera que os baños destes centros cumpren actualmente cos estándares de calidade.
A relación de deficiencias que cita o BNG inclúe tamén filtracións no CEIP de Prácticas López Ferreiro, problemas na cuberta do CEIP Apóstolo Santiago, actuacións pendentes no peche perimetral e outras instalacións do CEIP das Fontiñas, así como problemas nos firmes e peches dos CEIP Ramón Cabanillas e Rodríguez Xixirei.
Tamén sinala o estado do revestimento da fachada e da instalación eléctrica do CEIP Pío XII, deficiencias na instalación eléctrica do edificio de primaria do CEIP Lamas de Abade e a necesidade de construír novos comedores nos CEIP Quiroga Palacios e Raíña Fabiola.
O BNG considera que estas actuacións evidencian a necesidade de aumentar os investimentos da Xunta no mantemento e renovación dos centros educativos composteláns e reclama coñecer que planificación ten a Consellaría para abordar as obras pendentes.