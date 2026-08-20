Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El Monte do Gozo reunirá a unos 300 participantes en el torneo 3X3 Go! Go! Zo!

La tercera edición se celebrará los días 22 y 23 de agosto con cerca de un centenar de equipos masculinos, femeninos y mixtos

Redacción Santiago
20/08/2026 16:48
El Torneo 3x3 Go! Go! Zo! celebrará su tercera edición los días 22 y 23 de agosto en el Complejo Monte do Gozo de Santiago
El Torneo 3x3 Go! Go! Zo! celebrará su tercera edición los días 22 y 23 de agosto en el Complejo Monte do Gozo de Santiago
Xunta
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román, participó hoy en la presentación del Torneo 3×3 Go! Go! Zo!, que celebrará su tercera edición los días 22 y 23 de agosto en el Complejo Monte del Gozo de Santiago de Compostela.

El evento, organizado por el Festival Go! Go! Zo! con la colaboración deportiva de la Federación Gallega de Baloncesto, cuenta con el patrocinio de la Xunta de Galicia y del Xacobeo 2027.

Según destacó el comisario del Xacobeo 2027, "el Monte del Gozo representa uno de los lugares más simbólicos del Camino de Santiago. Al desarrollarse aquí el torneo, los valores de la competición deportiva se alinean con los valores xacobeos, como la convivencia, el esfuerzo compartido y la apertura a noticias experiencias".

Fachada del CEIP Apóstolo Santiago

O BNG denuncia o abandono dos centros educativos de Santiago por parte da Xunta

Más información

En este sentido, Marcos Gómez Román recordó que, en lo que va de año, 357.993 personas las que acudieron a Compostela, un 6% más que en 2025. Además, destacó la importancia de la diversificación, con itinerarios como el Portugués el su variante por A Costa que representan alrededor de un 20% del total cada un, y la consolidación en la internacionalización, con seis de cada cuatro visitantes de origen extranjero.

El comisario del Xacobeo 2027 ahondó también en el papel de este tipo de iniciativas, que muestran como el deporte se convirtió en una herramienta más para poner en valor nuestros destinos y para acercar Galicia a distintos públicos.

En su tercera edición, el Torneo 3×3 Go! Go! Zo! está abierto a equipos masculinos, femeninos y mixtos de todas las edades y sin necesidad de licencia federada. La competición prevé reunir cerca de un centenar de equipos y alrededor de 300 participantes durante sus dos jornadas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El concejal socialista, Gumersindo Guinarte

El PSdeG pide explicaciones sobre el apoyo municipal a Fly2Galicia y reclama convocar el consejo de Incolsa
redacción santiago
El estudio sobre el gen TRIP12 ha sido desarrollado por investigadores de la USC con modelos de pez cebra y publicado en la revista Brain Communications

Un estudio de la USC identifica el papel de un gen clave en el desarrollo de enfermedades raras
Agencias
El Torneo 3x3 Go! Go! Zo! celebrará su tercera edición los días 22 y 23 de agosto en el Complejo Monte do Gozo de Santiago

El Monte do Gozo reunirá a unos 300 participantes en el torneo 3X3 Go! Go! Zo!
redacción santiago
IMAXE - Mercedes Rosón na sala de prensa de Raxoi (1)

Mercedes Rosón reclama ao Goberno de Sanmartín o expediente íntegro de Fly2Galicia
redacción santiago