El Torneo 3x3 Go! Go! Zo! celebrará su tercera edición los días 22 y 23 de agosto en el Complejo Monte do Gozo de Santiago Xunta

El comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román, participó hoy en la presentación del Torneo 3×3 Go! Go! Zo!, que celebrará su tercera edición los días 22 y 23 de agosto en el Complejo Monte del Gozo de Santiago de Compostela.

El evento, organizado por el Festival Go! Go! Zo! con la colaboración deportiva de la Federación Gallega de Baloncesto, cuenta con el patrocinio de la Xunta de Galicia y del Xacobeo 2027.

Según destacó el comisario del Xacobeo 2027, "el Monte del Gozo representa uno de los lugares más simbólicos del Camino de Santiago. Al desarrollarse aquí el torneo, los valores de la competición deportiva se alinean con los valores xacobeos, como la convivencia, el esfuerzo compartido y la apertura a noticias experiencias".

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En este sentido, Marcos Gómez Román recordó que, en lo que va de año, 357.993 personas las que acudieron a Compostela, un 6% más que en 2025. Además, destacó la importancia de la diversificación, con itinerarios como el Portugués el su variante por A Costa que representan alrededor de un 20% del total cada un, y la consolidación en la internacionalización, con seis de cada cuatro visitantes de origen extranjero.

El comisario del Xacobeo 2027 ahondó también en el papel de este tipo de iniciativas, que muestran como el deporte se convirtió en una herramienta más para poner en valor nuestros destinos y para acercar Galicia a distintos públicos.

En su tercera edición, el Torneo 3×3 Go! Go! Zo! está abierto a equipos masculinos, femeninos y mixtos de todas las edades y sin necesidad de licencia federada. La competición prevé reunir cerca de un centenar de equipos y alrededor de 300 participantes durante sus dos jornadas.