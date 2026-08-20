Mercedes Rosón reclama ao Goberno de Sanmartín o expediente íntegro de Fly2Galicia
As concelleiras Non Adscritas queren coñecer se houbo diñeiro público, contratos ou patrocinios municipais e que garantías se esixiron para a operativa
A concelleira non adscrita Mercedes Rosón reclama ao Goberno de Goretti Sanmartín "explicacións inmediatas" sobre a operativa de Fly2Galicia no aeroporto de Santiago e anuncia que as concelleiras Non Adscritas solicitarán por rexistro o acceso íntegro ao expediente administrativo relacionado co proxecto.
Rosón considera que a información coñecida nos últimos días xera "serias dúbidas operativas, xurídicas e éticas" e quere coñecer cal foi exactamente a participación do Concello e de Turismo de Santiago na posta en marcha da operativa.
Un dos principais puntos que pretende aclarar é se a colaboración municipal implicou recursos públicos. As concelleiras preguntarán se existiron compromisos económicos, patrocinios, contratos menores ou convenios vinculados á promoción dos voos.
"Queremos saber exactamente que apoio se prestou, en que consistiu esa mediación e se existiron compromisos económicos, patrocinios, contratos menores ou convenios con cargo ao orzamento municipal", sinalou Rosón.
A concelleira tamén reclama información sobre as garantías técnicas e financeiras analizadas antes de que o Concello se implicase na promoción da operativa. Neste sentido, lembra que Fly2Galicia actúa como comercializadora e que a operativa aérea depende de terceiras compañías.
Rosón considera necesario coñecer que comprobacións realizou o Concello e que garantías se esixiron para responder ante posibles cancelacións ou problemas cos voos.
Relación con empresas vinculadas a Israel
Outro dos aspectos que as Non Adscritas queren aclarar é a relación da operadora con empresas e capital vinculados a Israel. Rosón considera que existe unha contradición entre os posicionamentos políticos do BNG e o apoio municipal á operativa e reclama que o Goberno local explique publicamente estas cuestións.
"Se o Concello está apoiando unha operativa que depende dunha compañía con actividade e vínculos directos con Israel, debe explicalo publicamente e con toda a transparencia", afirmou.
As concelleiras solicitarán así acceso á documentación sobre a participación de Turismo de Santiago, os posibles recursos públicos comprometidos, os contratos ou convenios, os informes técnicos e xurídicos e as garantías esixidas á empresa.
Rosón reclama tamén que o Goberno municipal explique o papel desempeñado polo Concello na chegada de Fly2Galicia a Lavacolla e defende que Santiago debe contar cunha estratexia aeroportuaria baseada en operadores solventes e acordos transparentes.