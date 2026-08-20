Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Mercedes Rosón reclama ao Goberno de Sanmartín o expediente íntegro de Fly2Galicia

As concelleiras Non Adscritas queren coñecer se houbo diñeiro público, contratos ou patrocinios municipais e que garantías se esixiron para a operativa

Redacción Santiago
20/08/2026 16:15
IMAXE - Mercedes Rosón na sala de prensa de Raxoi (1)
Mercedes Rosón na sala de prensa de Raxoi 
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

A concelleira non adscrita Mercedes Rosón reclama ao Goberno de Goretti Sanmartín "explicacións inmediatas" sobre a operativa de Fly2Galicia no aeroporto de Santiago e anuncia que as concelleiras Non Adscritas solicitarán por rexistro o acceso íntegro ao expediente administrativo relacionado co proxecto.

Rosón considera que a información coñecida nos últimos días xera "serias dúbidas operativas, xurídicas e éticas" e quere coñecer cal foi exactamente a participación do Concello e de Turismo de Santiago na posta en marcha da operativa.

Aeropuerto de Santiago de Compostela

El Ayuntamiento de Santiago asegura que "ayudó" a que Fly2Galicia "salga adelante", aunque alega "confidencialidad"

Más información

Un dos principais puntos que pretende aclarar é se a colaboración municipal implicou recursos públicos. As concelleiras preguntarán se existiron compromisos económicos, patrocinios, contratos menores ou convenios vinculados á promoción dos voos.

"Queremos saber exactamente que apoio se prestou, en que consistiu esa mediación e se existiron compromisos económicos, patrocinios, contratos menores ou convenios con cargo ao orzamento municipal", sinalou Rosón.

A concelleira tamén reclama información sobre as garantías técnicas e financeiras analizadas antes de que o Concello se implicase na promoción da operativa. Neste sentido, lembra que Fly2Galicia actúa como comercializadora e que a operativa aérea depende de terceiras compañías.

Aeropuerto de Santiago de Compostela

Santiago estrena aerolínea: Fly2Galicia anuncia ocho destinos desde Lavacolla y vuelos desde 19 euros

Más información

Rosón considera necesario coñecer que comprobacións realizou o Concello e que garantías se esixiron para responder ante posibles cancelacións ou problemas cos voos.

Relación con empresas vinculadas a Israel

Outro dos aspectos que as Non Adscritas queren aclarar é a relación da operadora con empresas e capital vinculados a Israel. Rosón considera que existe unha contradición entre os posicionamentos políticos do BNG e o apoio municipal á operativa e reclama que o Goberno local explique publicamente estas cuestións.

"Se o Concello está apoiando unha operativa que depende dunha compañía con actividade e vínculos directos con Israel, debe explicalo publicamente e con toda a transparencia", afirmou.

Primer día de Alvedro como aeropuerto sustituto de Lavacolla durante las obras en Santiago

A Coruña ve el proyecto de Fly2Galicia en Lavacolla "arriesgado" y "de corto plazo"

Más información

As concelleiras solicitarán así acceso á documentación sobre a participación de Turismo de Santiago, os posibles recursos públicos comprometidos, os contratos ou convenios, os informes técnicos e xurídicos e as garantías esixidas á empresa.

Rosón reclama tamén que o Goberno municipal explique o papel desempeñado polo Concello na chegada de Fly2Galicia a Lavacolla e defende que Santiago debe contar cunha estratexia aeroportuaria baseada en operadores solventes e acordos transparentes.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El concejal socialista, Gumersindo Guinarte

El PSdeG pide explicaciones sobre el apoyo municipal a Fly2Galicia y reclama convocar el consejo de Incolsa
redacción santiago
El estudio sobre el gen TRIP12 ha sido desarrollado por investigadores de la USC con modelos de pez cebra y publicado en la revista Brain Communications

Un estudio de la USC identifica el papel de un gen clave en el desarrollo de enfermedades raras
Agencias
El Torneo 3x3 Go! Go! Zo! celebrará su tercera edición los días 22 y 23 de agosto en el Complejo Monte do Gozo de Santiago

El Monte do Gozo reunirá a unos 300 participantes en el torneo 3X3 Go! Go! Zo!
redacción santiago
IMAXE - Mercedes Rosón na sala de prensa de Raxoi (1)

Mercedes Rosón reclama ao Goberno de Sanmartín o expediente íntegro de Fly2Galicia
redacción santiago