Un estudio de la USC identifica el papel de un gen clave en el desarrollo de enfermedades raras

El estudio sobre el gen TRIP12 ha sido desarrollado por investigadores de la USC con modelos de pez cebra y publicado en la revista Brain Communications USC

Un equipo de investigación de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) ha demostrado el papel esencial del gen TRIP12 durante el desarrollo embrionario mediante el uso de modelos de pez cebra.

El trabajo, publicado en la revista Brain Communications, aporta "claves determinantes" para comprender diversas enfermedades raras vinculadas a la discapacidad intelectual, el retraso en el desarrollo y los trastornos del espectro autista, como el síndrome de Clark-Baraitser.

El estudio, liderado por la profesora Laura Sánchez Piñón junto a investigadores de la Facultad de Veterinaria de Lugo y del Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas de la USC (CiMUS), ha revelado que "la desactivación del gen provoca anomalías craneofaciales y menor actividad locomotora".

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La investigadora ha destacado que "el pez cebra nos permite observar de forma muy precisa cómo una alteración genética afecta al desarrollo del organismo desde sus primeras fases", además de señalar que "comprender estos mecanismos es un paso fundamental para avanzar hacia futuras aproximaciones terapéuticas en enfermedades raras del neurodesarrollo".

Este avance científico ha contado con la colaboración de entidades de referencia como el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS), el Instituto de Investigacións Mariñas (IIM-CSIC), el Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), el CIBER de Enfermidades Raras (CIBERER), la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica y el Instituto de Investigación Biomédica da Coruña (INIBIC).

Los resultados del análisis transcriptómico abren la puerta al "diseño de nuevas dianas terapéuticas para estas patologías genéticas", han concluido los investigadores.