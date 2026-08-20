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Santiago de Compostela

El PSdeG pide explicaciones sobre el apoyo municipal a Fly2Galicia y reclama convocar el consejo de Incolsa

Gumersindo Guinarte quiere conocer qué información manejaba el Concello sobre el operador de los vuelos y qué garantías se exigieron antes de respaldar el proyecto

Redacción Santiago
20/08/2026 18:15
El concejal socialista, Gumersindo Guinarte
El concejal socialista, Gumersindo Guinarte
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El PSdeG compostelano se suma a las peticiones de explicaciones sobre la colaboración del Concello y de INCOLSA con Fly2Galicia. El portavoz del grupo municipal socialista, Gumersindo Guinarte, reclama al Gobierno de Goretti Sanmartín que detalle qué información manejaba sobre el operador que realizará los vuelos y qué garantías se exigieron antes de respaldar el proyecto.

La petición de los socialistas se produce después de que las concelleiras Non Adscritas reclamaran también acceso al expediente y explicaciones sobre la participación municipal en la puesta en marcha de la operativa.

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Guinarte señaló que el Grupo Municipal Socialista valora "positivamente calquera iniciativa que permita recuperar conexións aéreas para Santiago", pero considera necesario aclarar qué conocía el Gobierno municipal sobre la compañía encargada de realizar los vuelos y qué comprobaciones realizó antes de apoyar la iniciativa.

En concreto, los socialistas quieren conocer en qué consistió la colaboración del Concello y de Incolsa y si implicó fondos públicos, promoción, personal u otros recursos. También reclaman saber a través de qué instrumento se canalizó ese apoyo y, en su caso, qué cantidades estuvieron implicadas.

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"Non cuestionamos a necesidade de recuperar conectividade", subrayó Guinarte, que considera que cualquier respaldo municipal debe contar con "transparencia, garantías e información suficiente".

El PSdeG reclama además la convocatoria del Consello de Administración de Incolsa para que se facilite información sobre la colaboración con Fly2Galicia.

El portavoz socialista considera que las dudas surgidas en los últimos días deben aclararse para evitar que afecten al proyecto de recuperación de conexiones aéreas con Santiago. "Na conectividade aérea non hai atallos", afirmó. 

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Guinarte alertó de que "todo o ruído destes días tampouco favorece ao proxecto". Frente a las dudas generadas, sostiene que solo existe una manera de despejarlas: "para que desapareza só hai un camiño, claridade e explicacións. Iso é o que esiximos desde xa", concluyó.

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