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Santiago de Compostela

Dos heridos tras volcar un coche en una rotonda de Santiago

Los dos ocupantes quedaron atrapados en el interior del vehículo y tuvieron que ser liberados por los Bomberos de Santiago

Agencias
20/08/2026 15:21
112 Emergencias
El accidente tuvo lugar pasadas las 08.40 horas en una rotonda de la Avenida do Cruceiro da Coruña
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Dos personas han resultado heridas esta mañana en un accidente en el coche con el que circulaban por Santiago de Compostela. El turismo volcó y ambas quedaron atrapadas en su interior. Tras ser liberadas por el personal de emergencias, fueron trasladadas en ambulancia al hospital.

El accidente aconteció pasadas las 08.40 horas y en él hubo únicamente un coche implicado. Según la información recogida por el 112 Galicia, el vehículo se salió de la vía y quedó volcado en una rotonda de la Avenida do Cruceiro da Coruña, un vial que conduce al polígono industrial compostelano. Había dos personas dentro del coche sin poder salir al exterior.

La central de emergencias compartió la información con el 061, los Bomberos de Santiago y la Policía Local. Una vez en el punto, la dotación de bomberos consiguió liberar a los implicados usando el material de excarcelación. Estos tuvieron que ser trasladados hasta el hospital por el personal sanitario.

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