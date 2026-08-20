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Santiago de Compostela

As Cancelas vuelve a reunir a creadoras locales en un mercadillo de segunda mano

Melissa Pérez, Amelia y Temporada Trece pondrán a la venta prendas y accesorios de sus propios armarios del 25 al 27 de agosto

Redacción Santiago
20/08/2026 12:08
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Amelia Costura es una de las influencers que participa en este mercadillo
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El Centro Comercial As Cancelas acogerá del 25 al 27 de agosto una nueva edición de su mercadillo de segunda mano, una iniciativa que apuesta por dar una segunda vida a la ropa y fomentar un consumo de moda más responsable.

Durante tres jornadas, de 10:30 a 14:00 y de 16:30 a 22:00 horas, los visitantes podrán encontrar prendas, complementos y piezas seleccionadas por creadoras de contenido de Santiago de Compostela.

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Melissa Pérez (@1melissaperez_), Amelia (@ameliuuucostura) y @Temporadatrece serán las protagonistas de esta edición y pondrán a la venta una selección de artículos de sus propios armarios. La propuesta permitirá adquirir prendas que reflejan sus estilos personales a precios accesibles.

El mercadillo incluirá desde básicos y complementos hasta piezas especiales y tendencias actuales, con la reutilización y la moda circular como ejes de la iniciativa.

La actividad forma parte del plan ASG que As Cancelas desarrolla cada año y se suma a otras acciones dirigidas a promover hábitos de consumo más sostenibles, impulsar la moda circular y apoyar el talento local.

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