As Cancelas vuelve a reunir a creadoras locales en un mercadillo de segunda mano

Amelia Costura es una de las influencers que participa en este mercadillo

El Centro Comercial As Cancelas acogerá del 25 al 27 de agosto una nueva edición de su mercadillo de segunda mano, una iniciativa que apuesta por dar una segunda vida a la ropa y fomentar un consumo de moda más responsable.

Durante tres jornadas, de 10:30 a 14:00 y de 16:30 a 22:00 horas, los visitantes podrán encontrar prendas, complementos y piezas seleccionadas por creadoras de contenido de Santiago de Compostela.

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Melissa Pérez (@1melissaperez_), Amelia (@ameliuuucostura) y @Temporadatrece serán las protagonistas de esta edición y pondrán a la venta una selección de artículos de sus propios armarios. La propuesta permitirá adquirir prendas que reflejan sus estilos personales a precios accesibles.

El mercadillo incluirá desde básicos y complementos hasta piezas especiales y tendencias actuales, con la reutilización y la moda circular como ejes de la iniciativa.

La actividad forma parte del plan ASG que As Cancelas desarrolla cada año y se suma a otras acciones dirigidas a promover hábitos de consumo más sostenibles, impulsar la moda circular y apoyar el talento local.