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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

A USC alerta de que a intelixencia artificial pode converterse nunha nova vía de persuasión sobre a infancia

Unha investigación analiza os riscos da IA na educación e nos xoguetes intelixentes e reclama protexer a autonomía, a privacidade e o pensamento crítico dos menores

Redacción Santiago
20/08/2026 11:52
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Isaac Maroto é profesor axudante doutor da USC e membro do grupo de investigación Novos Medios
Cedida
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A intelixencia artificial está a gañar presenza nas aulas e no lecer infantil, pero a súa expansión tamén abre novos interrogantes sobre a privacidade, a vixilancia e a capacidade de influencia sobre nenos e nenas. Unha investigación da USC advirte de que a IA pode chegar a converterse nunha nova infraestrutura de persuasión sobre a infancia.

O estudo forma parte do capítulo 'A colonización da IA na infancia: entre a educación, o xogo e a persuasión', elaborado por Isaac Maroto González, doutor en Comunicación e Información Contemporánea e membro do grupo de investigación Novos Medios (PSM Research Team) da USC, xunto con Verónica Crespo Pereira, da UDC.

A investigación analiza diferentes experiencias desenvolvidas nos Estados Unidos e China e sinala que, aínda que estas tecnoloxías poden ofrecer vantaxes educativas, tamén poden aumentar a recompilación de datos, a vixilancia algorítmica e a dependencia tecnolóxica.

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O risco dos xoguetes intelixentes

Un dos ámbitos que máis preocupa aos investigadores é o dos xoguetes conversacionais dotados de IA. O traballo aborda, entre outros exemplos, o acordo anunciado entre OpenAI e Mattel para incorporar tecnoloxía conversacional a coñecidas marcas de xoguetes.

Estes dispositivos poden establecer conversacións personalizadas cos menores e recompilar información sobre as súas preferencias e emocións. Para os autores, esta capacidade pode xerar vínculos afectivos que faciliten mecanismos de persuasión difíciles de identificar para os nenos.

Los trabajos forman parte del convenio suscrito entre la USC y la Deputación da Coruña para investigar las fosas de víctimas de la violencia franquista en Serantes, Beira y Boisaca

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A información obtida sobre medos, desexos ou necesidades emocionais podería, segundo advirte o estudo, empregarse para orientar comportamentos ou preferencias, especialmente cando existen intereses comerciais detrás destes dispositivos.

Máis tecnoloxía, pero tamén máis control

A investigación analiza tamén a incorporación da IA ao sistema educativo chinés, con plataformas de aprendizaxe personalizada, titorías intelixentes e sistemas capaces de rexistrar información sobre o alumnado.

Os autores alertan de que unha monitorización constante pode afectar á privacidade e á autonomía dos estudantes. Tamén sinalan que unha educación excesivamente centrada na eficiencia pode limitar a espontaneidade, o pensamento diverxente e a capacidade crítica.

O estudo lembra que a interacción humana, a escoita e as relacións sociais seguen sendo elementos fundamentais do proceso educativo.

A autonomía como prioridade

Os investigadores defenden que a incorporación da IA á infancia debe orientarse a reforzar a autonomía, a creatividade, a pluralidade, a interacción humana e o pensamento crítico, evitando que a tecnoloxía se converta nunha ferramenta de captura de atención, extracción de datos ou persuasión opaca.

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O capítulo forma parte do libro 'A intelixencia artificial no espello. Guía social, ética e cultural para entender o presente e o futuro dixital', que publicará McGraw Hill Aula Magna en acceso aberto a mediados de setembro.

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