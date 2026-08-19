Vueling recupera la conexión entre Santiago y Bilbao durante las fiestas de Navidad

Avion Vueling

Vueling recuperará durante las fiestas navideñas la conexión directa entre Santiago de Compostela y Bilbao, que estará operativa entre el 20 de diciembre de 2026 y el 6 de enero de 2027. Los billetes ya están a la venta y la ruta permitirá conectar Galicia y el País Vasco durante uno de los principales periodos de desplazamientos del año.

Los vuelos previstos permitirán viajar desde Santiago a Bilbao en varias fechas próximas a Navidad, Fin de Año y Reyes. El primer vuelo saldrá el 20 de diciembre a las 15.20 horas y llegará a Bilbao a las 17.05.

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La conexión volverá a operar el 23 de diciembre, con salida de Santiago a las 18.10 y llegada a Bilbao a las 20.25. El 25 de diciembre habrá un vuelo en sentido contrario, con salida de Bilbao a las 19.30 y llegada a Santiago a las 21.20.

Tras Navidad, habrá nuevas conexiones desde Santiago el 27 de diciembre, con salida a las 15.20 y llegada a las 17.05, y el 30 de diciembre, con salida a las 18.10 y llegada a las 20.25.

La ruta continuará durante los primeros días de enero. El 3 de enero, el vuelo saldrá de Santiago a las 15.20 y llegará a Bilbao a las 17.05, mientras que el 6 de enero la salida desde Santiago está prevista a las 18.10, con llegada a Bilbao a las 20.25.

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La ruta está operativa durante la temporada de verano de 2026, con hasta seis frecuencias semanales, y Vueling volverá a ofrecerla durante las fiestas navideñas.

La aerolínea contará con 14 rutas desde el aeropuerto compostelano, diez nacionales —Lanzarote, Gran Canaria, Málaga, Barcelona, Bilbao, Fuerteventura, Palma de Mallorca, Sevilla, Tenerife y Valencia— y cuatro internacionales: Londres-Gatwick, París-Orly, Marrakech y Zúrich.