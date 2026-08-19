Verea reivindica el vínculo de Lorca con Santiago 90 años después de su muerte
El líder del PP compostelán destaca la relación del poeta con Galicia y recuerda también a Ánxel Casal y Camilo Díaz Baliño
El líder del Partido Popular de Santiago, Borja Verea, recordó este miércoles la figura de Federico García Lorca cuando se cumplen 90 años de su muerte y reivindicó la especial relación que el poeta mantuvo con Santiago de Compostela y con Galicia.
Verea destacó que Lorca visitó la ciudad en diferentes ocasiones y dejó una importante huella en la cultura gallega, especialmente a través de sus Seis poemas galegos, publicados en 1935.
“Noventa anos despois, Santiago ten motivos especiais para lembrar a Federico García Lorca. A súa obra pertence á cultura universal, pero forma parte tamén da historia cultural da nosa cidade e dunha Galicia que o fascinou e inspirou”, señaló.
El dirigente popular extendió la conmemoración a Ánxel Casal y Camilo Díaz Baliño, dos figuras estrechamente vinculadas a la vida cultural y política de Santiago que también fueron asesinadas en agosto de 1936.
Casal, editor e impresor y una figura destacada del galeguismo cultural, era entonces alcalde de Santiago. Díaz Baliño, artista y escenógrafo, fue también una de las figuras relevantes de la cultura gallega del primer tercio del siglo XX.
“Cando falamos de todo o que España perdeu naquela guerra, Santiago ten tamén os seus propios nomes. Ánxel Casal e Camilo Díaz Baliño forman parte dunha xeración extraordinaria que contribuíu a construír culturalmente esta cidade e Galicia”, afirmó Verea, quien reivindicó mantener viva la memoria de estas figuras “sen apropiacións e por riba de xeracións e ideoloxías”.
La reflexión coincide con la lectura que el líder popular está realizando este verano de Incierta gloria, de Joan Sales, una novela ambientada en la Guerra Civil española.