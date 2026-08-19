Verea reivindica el vínculo de Lorca con Santiago 90 años después de su muerte

El líder del PP en Santiago, Borja Verea PP de Santiago

El líder del Partido Popular de Santiago, Borja Verea, recordó este miércoles la figura de Federico García Lorca cuando se cumplen 90 años de su muerte y reivindicó la especial relación que el poeta mantuvo con Santiago de Compostela y con Galicia.

Verea destacó que Lorca visitó la ciudad en diferentes ocasiones y dejó una importante huella en la cultura gallega, especialmente a través de sus Seis poemas galegos, publicados en 1935.

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“Noventa anos despois, Santiago ten motivos especiais para lembrar a Federico García Lorca. A súa obra pertence á cultura universal, pero forma parte tamén da historia cultural da nosa cidade e dunha Galicia que o fascinou e inspirou”, señaló.

El dirigente popular extendió la conmemoración a Ánxel Casal y Camilo Díaz Baliño, dos figuras estrechamente vinculadas a la vida cultural y política de Santiago que también fueron asesinadas en agosto de 1936.

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Casal, editor e impresor y una figura destacada del galeguismo cultural, era entonces alcalde de Santiago. Díaz Baliño, artista y escenógrafo, fue también una de las figuras relevantes de la cultura gallega del primer tercio del siglo XX.

“Cando falamos de todo o que España perdeu naquela guerra, Santiago ten tamén os seus propios nomes. Ánxel Casal e Camilo Díaz Baliño forman parte dunha xeración extraordinaria que contribuíu a construír culturalmente esta cidade e Galicia”, afirmó Verea, quien reivindicó mantener viva la memoria de estas figuras “sen apropiacións e por riba de xeracións e ideoloxías”.

La reflexión coincide con la lectura que el líder popular está realizando este verano de Incierta gloria, de Joan Sales, una novela ambientada en la Guerra Civil española.