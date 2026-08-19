El Sindicato Labrego Galego alerta de una situación “límite” en el campo por la sequía

El Sindicato Labrego Galego reclama una valoración oficial de los daños provocados por la sequía en los distintos sectores agroganaderos Sandor Fehervari

El Sindicato Labrego Galego ha solicitado una reunión "con carácter urgente" a la Consellería do Medio Rural para abordar medidas que ayuden a paliar los efectos de la sequía y "ante la situación límite que vive el sector agroganadero gallego".

En un comunicado, el sindicato ha señalado que "la sequía generalizada", provocada "por numerosos meses de precipitaciones por debajo de la media junto con episodios extremos de calor continuados", está "comprometiendo la viabilidad económica de las granjas en todos los sectores".

En la carne, la recogida de forrajes "fue escasa y en muchos casos el pastoreo resultó inviable hasta dos meses antes de lo habitual", lo que "agrava la situación porque muchas granjas ya están consumiendo el forraje reservado para el invierno", apunta el sindicato, que comienza "a detectar casos en los que el suministro de agua no llega a cubrir las necesidades del ganado".

En la leche, la menor recogida de forraje se suma a "unas malas perspectivas en la campaña del maíz", lo que "compromete la producción de la próxima campaña". "En la huerta y en la apicultura, las recolectas menguaron en más de la mitad y en algunos casos no llegan siquiera a desarrollarse, lo que a medio plazo pone en riesgo la continuidad de estos proyectos", señala el SLG.

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Desde el Sindicato Labrego califican este como un año "especialmente duro" a nivel climático. "Las fuertes lluvias de febrero y marzo impidieron entrar a trabajar la tierra en las fechas habituales y, cuando por fin se pudo sembrar, llegaron olas de calor continuadas que no permitieron un desarrollo normal de las recogidas", apuntan.

El sindicato señala que se está viviendo "el verano más caluroso de la serie histórica" y alerta de que, desde hace una década, cada verano tiende a batir el récord del anterior, por lo que reclaman trabajar "en todos los frentes para adaptarnos al futuro".

Medidas

Además de un encuentro, el sindicato solicita también una valoración oficial, "sector a sector", de los daños y pérdidas que la sequía está provocando y va a provocar a corto plazo.

A medio y largo plazo, el sindicato reclama dotar las granjas de herramientas que les permitan adaptarse y sobrevivir a episodios climáticos extremos, incluyendo líneas específicas para subvencionar inversiones que ayuden a combatir el cambio climático y a desintensificar a producción.