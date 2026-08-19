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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

Santiago homenaxea a Ánxel Casal e Camilo Díaz Baliño e reivindica a recuperación da memoria histórica

O Concello lembra a traxectoria dos dous represaliados e anuncia que antes de finais de ano poderá visitarse o espazo da antiga prisión da Falcona no Pazo de Raxoi

Redacción Santiago
19/08/2026 15:24
O acto institucional de homenaxe a Ánxel Casal e Camilo Díaz Baliño celebrouse no Salón Vermello do Pazo de Raxoi
O acto institucional de homenaxe a Ánxel Casal e Camilo Díaz Baliño celebrouse no Salón Vermello do Pazo de Raxoi
Concello de Santiago
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A alcaldesa, Goretti Sanmartín, reivindicou a necesidade de que “a memoria levante todas as lousas do silencio que nos impuxeron e que ninguén sinta medo por pensar e soñar un país máis xusto e máis libre”. Así o fixo no seu discurso do acto institucional en lembranza de Ánxel Casal e Camilo Díaz Baliño celebrado hoxe no Salón Vermello do Pazo de Raxoi.

“Camilo Díaz Baliño e Ánxel Casal son dúas figuras impresionantes para Santiago de Compostela, fano moito máis grande”, reivindicou a rexedora, e sinalou que “Camilo representa unha das trabes fundamentais da cultura que hoxe continúa vizosa no noso concello, da cultura e da liberdade”. A respecto de Casal, describiu como político,  editor, alcalde, ideador de transformacións para Compostela, e potenciador do idioma e a literatura, destacando como “referente de honestidade e de compromiso”.

A alcaldesa chamou así a romper “o silencio que quixeron impoñernos durante 90 longos anos”, lembrou que arredor de 200  persoas asasinadas en Compostela tras o 36 e fixo un recordatorio de fitos recentes coma a recuperación das estatuas do Mestre Mateo e a declaración oficial como lugar de memoria democrática do Pazo de Meirás.

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A alcaldesa lembrou tamén que as recentes obras de Raxoi posibilitarán antes de finais de ano a visita a un lugar de memoria histórica, no que se situaba o cárcere da Falcona, no que ficaron Camilo Díaz Baliño e Ánxel Casal.

Pepe Barro repasou a historia común de Casal e Díaz Baliño, que se confluíron en 1924 na constitución da editora Lar, e falou do seu entusiasmo e o seu labor cultural en relación con figuras coma as de Federico García Lorca, Antón Villar Ponte, Casares Quiroga e María Miramontes. Sinalou así mesmo que Camilo Díaz Baliño estivo unido a Compostela desde 1920 e que na Casa do Concello foi “oficialmente delineante pero que na práctica exerceu de director artístico para todo”.

Pola súa parte, o alcalde de Arzúa reivindicou a función dos concellos como “gardiáns da memoria cívica” e falou da débeda que Galicia ten con Ánxel Casal, avogando por seguir “facendo que o país polo que el traballou siga vivo e teña futuro”. Destacou así o seu compromiso coa verdade, a xustiza e a democracia.

Goretti Sanmartín concluíu que con este acto o Concello de Santiago fai “un recoñecemento  de figuras chave para Compostela, para a Compostela da liberdade, dos dereitos, da vangarda, da cultura, da defensa da identidade da Galicia”, nunha homenaxe que fixo extensiva a “todas as persoas soterradas en Boisaca, en foxas comúns e represaliadas despois do momento máis cruel e inxusto vivido no Estado español”.

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Acto de homenaxe

O acto estivo encabezado pola alcaldesa e nel honrouse tanto a memoria de Ánxel Casal e Camilo Díaz Baliño como a de todas as persoas represaliadas por defender a liberdade, a democracia e os dereitos colectivos.

Ao acto asistiron membros das corporacións municipais de Santiago de Compostela, Arzúa e Teo, deputadas do Parlamento Galego e da Deputación da Coruña, familiares de Díaz Baliño, diversos representantes de asociacións e colectivos que traballan en prol da memoria histórica, así como a reitora da Universidade de Santiago, Rosa Crujeiras; a presidenta do Consello da Cultura Galega, Dolores Vilavedra; e outras persoas do eido cultural e o tecido asociativo compostelán.

Con este recoñecemento, institucionalizado en 2023, o Concello de Santiago reafirma o seu compromiso coa recuperación da memoria histórica e coa posta en valor das persoas que loitaron polos dereitos civís, pola cultura galega e pola construción dun país máis xusto e igualitario.

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