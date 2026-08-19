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Santiago de Compostela

Sanmartín defiende la actuación del Concello en la ampliación del Cardeal Quiroga y pide “respeto institucional”

La alcaldesa de Santiago considera “absurda” la polémica con la Xunta y asegura que han actuado con “diligencia y celeridad” durante la tramitación

Agencias
19/08/2026 17:00
La ampliación del CEIP Cardeal Quiroga Palacios contempla la creación de nuevos espacios para el alumnado de Infantil y Primaria
La ampliación del CEIP Cardeal Quiroga Palacios contempla la creación de nuevos espacios para el alumnado de Infantil y Primaria
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La alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín, ha querido este miércoles rehuir la polémica desatada por el proyecto de ampliación CEIP Cardeal Quiroga Palacios, que ha enfrentado a la administración municipal con la Consellería de Educación.

Sanmartín se ha declarado "atónita" por la postura adoptada por la Xunta de Galicia después de que en el día de ayer el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, trasladase que dependía del Ayuntamiento desbloquear la situación para que el Ejecutivo autonómico pudiese proceder a iniciar las obras en el centro.

Según ha referido la regidora compostelana, el Gobierno municipal ha obrado desde la "colaboración" y ha atendido los requerimientos de la Xunta en las distintas fases de la tramitación "con diligencia y celeridad"; pese a que eran partidarios de una actuación integral que no solo ampliase el aulario del colegio, sino que habilitase un comedor, una sala de múltiples y otros espacios.

La ampliación contempla un nuevo edificio de 775 metros cuadrados y un espacio exterior cubierto de 212 metros cuadrados

La ampliación del Cardenal Quiroga Palacios, pendiente de la cesión de una parcela municipal

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No obstante, se ha mostrado conforme con la intervención planteada por el Ejecutivo autonómico para crear nuevas aulas de Infantil y Primaria; aunque ahora el choque viene propiciado por el acondicionamiento de la nueva área de acceso al centro.

De acuerdo con lo expuesto por Sanmartín, "lo normal es que esa parte quede acondicionada porque el resto ya está urbanizada" y que sea la Xunta la que se haga cargo aunque esto no implique intervenir en la totalidad de la parcela cedida.

"O bien hay un malentendido, o hay quien no quiere escuchar o hay quien quiere utilizar esto de una manera, no sé, interesada, no sé para qué, la verdad", ha afirmado la alcaldesa de Santiago, que ha remarcado que, en todo caso, está conforme con la obra planteada por la Xunta para ampliar los espacios del centro.

De este modo, ha zanjado que la polémica es, en su opinión, "absurda" y ha solicitado "respeto institucional" y "colaboración" para avanzar "en la misma dirección" y convertir en una realidad cuanto antes esta intervención.

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