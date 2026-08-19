El Ayuntamiento de Santiago asegura que "ayudó" a que Fly2Galicia "salga adelante", aunque alega "confidencialidad"

Aeropuerto de Santiago de Compostela Redacción

El Ayuntamiento de Santiago asegura que "ayudó" a que "salga adelante" el proyecto de la turoperadora Fly2Galicia, que ha anunciado que operará vuelos chárter desde Lavacolla a partir de diciembre. Con todo, fuentes municipales emplazan los contactos mantenidos a la "confidencialidad" y a su "forma discreta de trabajar".

En concreto, Fly2Galicia es la marca comercial de Aviation & Mobility Services Group S.L., que en su página web aclara que, aunque un vuelo sea comercializado bajo ella, esto "no implica" que sea el titular del Certificado de Operador Áereo (AOC) utilizado para efectuar el vuelo. Además, señala a la compañía rumana FLYYO como la contratada para realizar el transporte aéreo.

Tras conocerse esta información, Movemento Sumar Galicia ha exigido "transparencia" sobre los vínculos de esta aerolínea con "vuelos utilizados para trasladar fuera de Gaza a ciudadanía palestina", una información recogida hace meses en investigaciones periodísticas de medios internacionales (como 'Al Jazzeera') y que ha trascendido a través de redes sociales durante estos días.

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Por su parte, el ente local considera que, de consolidarse, el proyecto "es una muy buena oportunidad para Compostela y para todo el país" y por este motivo llevan "muchos meses" en contacto con ellos y "ayudando a que el proyecto salga adelante". Además, las fuentes consultadas consideran que también es indicativo "del atractivo de Compostela en el mercado internacional".

"A partir de ahí, desde el Ayuntamiento no contaremos nada más porque en nuestra relación con las compañías siempre nos guiamos por la confidencialidad y el trabajo discreto", remarca. En este sentido, se remite al 'modus operandi' con otros contactos que dieron sus "frutos", como fue el caso de KLM, Aer Lingus o WizzAir, que inaugurará una base en Lavacolla.

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"Así que mantendremos esa confidencialidad y esa forma discreta de trabajar. Y son las compañías las que tienen que anunciar cada paso cando consideren. Nosotros, apoyando", concluyen las mismas fuentes.

Cuestionada por sumar

Sin embargo, a través de un comunicado, el secretario xeral de Movemento Sumar Galicia, Paulo Carlos López, ha reclamado "claridad y máxima transparencia" en torno a FLYYO, dado que considera que las información publicadas son "suficientemente graves" como para que las empresas implicadas den "explicaciones públicas, claras y verificables" antes de empezar a operar en Galicia.

"Doy la bienvenida a todas las compañías que quieran operar en los aeropuertos gallegos y que apuesten por conectar nuestro país con el mundo, pero esto exige de explicaciones", ha pedido López, que ha remarcado que no realizan "acusaciones sin pruebas", pero sí preguntas "que tienen que ser respondidas".

En este sentido, la formación ha expuesto que investigaciones periodísticas "de referencia" documentaron que FLYYO operó vuelos "en los que viajaron personas palestinas que abandonaron Gaza a través de mecanismo organizados por intermediarios de naturaleza opaca", ha recogido.

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"Galicia no puede mirar hacia otro lado. Si una empresa que va a operar regularmente desde Lavacolla participó en operaciones con salida de población palestina de Gaza, tiene que explicar con total transparencia si existió cualquier forma de colaboración, directa o indirecta, con políticas que puedan contribuir al desplazamiento forzoso de la población palestina o al genocidio que se está perpetrando", ha concluido.