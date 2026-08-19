Compostela acumula só 181 litros de choiva desde febreiro, unha cuarta parte do habitual
O Observatorio Astronómico Ramón María Aller da USC sitúa a situación actual como de “seca severa” e destaca que xa se superaron os días con máis de 30 graos rexistrados no conxunto de 2025
Dende o 19 de febreiro de 2026, tan só se recolleron na estación meteorolóxica do Observatorio Astronómico Ramón María Aller da USC un total de 181,4 litros/m2. Esta cifra evidencia a situación de “seca severa” que vive Compostela e a súa contorna, tal e como explica José Ángel Docobo, coordinador científico do Observatorio, xa que dita cantidade corresponde aproximadamente á cuarta parte da que adoita recollerse neste período anual.
“Ben é certo que non é raro que se produzan secas de dous a tres meses, mesmo que non chovera nun mes enteiro coma en xullo de 2020, pero coma a da agora habería que remontarse, dentro deste século, a aquela outra de 2011 cando no mesmo intervalo de tempo se mediran 252.7 litros/m2. Incluso a actual supera a histórica de 1990, na que nestes últimos seis meses se recolleran 206,1 litros/m2”, destaca o profesor Docobo. Realmente, engade, “esta vén sendo a tónica de boa parte de Galicia, sobre todo a que estivo libre de treboadas estivais, dende que remataron as intensas choivas dos meses precedentes”.
Polo que atinxe ás temperaturas, no que vai de ano a máxima na cidade de Santiago foron os 38º1 rexistrados o 5 de xullo, seguidos dos 37º5 do día anterior. “Este verán xa comezou duro”, destaca José Ángel Docobo, cos 34º7 do 22 de xuño. De momento, na estación estival a temperatura superou os trinta graos en dúas xornadas de xuño, dez de xullo, e nove de agosto. Estes 21 días de altos rexistros térmicos superan xa aos 18 días nos que se deran as mesmas condicións o pasado ano.