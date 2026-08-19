Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Compostela acumula só 181 litros de choiva desde febreiro, unha cuarta parte do habitual

O Observatorio Astronómico Ramón María Aller da USC sitúa a situación actual como de “seca severa” e destaca que xa se superaron os días con máis de 30 graos rexistrados no conxunto de 2025

Redacción Santiago
19/08/2026 16:00
A estación meteorolóxica do Observatorio Astronómico Ramón María Aller da USC rexistrou 181,4 litros por metro cadrado desde o 19 de febreiro de 2026
A estación meteorolóxica do Observatorio Astronómico Ramón María Aller da USC rexistrou 181,4 litros por metro cadrado desde o 19 de febreiro de 2026
Santi Alvite
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Dende o 19 de febreiro de 2026, tan só se recolleron  na estación meteorolóxica do Observatorio Astronómico Ramón María Aller da USC un total de 181,4 litros/m2. Esta cifra evidencia a situación de “seca severa” que vive Compostela e a súa contorna, tal e como explica José Ángel Docobo, coordinador científico do Observatorio, xa que dita cantidade corresponde aproximadamente á cuarta parte da que adoita recollerse neste período anual.

“Ben é certo que non é raro que se produzan secas de dous a tres meses, mesmo que non chovera nun mes enteiro coma en xullo de 2020, pero coma a da agora habería que remontarse, dentro deste século, a aquela outra de 2011 cando no mesmo intervalo de tempo se mediran 252.7 litros/m2. Incluso a actual supera a histórica de 1990, na que nestes últimos seis meses se recolleran 206,1 litros/m2”, destaca o profesor Docobo. Realmente, engade, “esta vén sendo a tónica de boa parte de Galicia, sobre todo a que estivo libre de treboadas estivais, dende que remataron as intensas choivas dos meses precedentes”.

Polo que atinxe ás temperaturas, no que vai de ano a máxima na cidade de Santiago foron os 38º1 rexistrados o 5 de xullo, seguidos dos 37º5 do día anterior. “Este verán xa comezou duro”, destaca José Ángel Docobo, cos 34º7 do 22 de xuño. De momento, na estación estival a temperatura superou os trinta graos en dúas xornadas de xuño, dez de xullo, e nove de agosto. Estes 21 días de altos rexistros térmicos superan xa aos 18 días nos que se deran as mesmas condicións o pasado ano.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El líder del PP en Santiago, Borja Verea

Verea reivindica el vínculo de Lorca con Santiago 90 años después de su muerte
redacción santiago
Los Campamentos de Arnela se desarrollan durante los meses de julio y agosto en el Albergue Juvenil Luis Calviño, en Porto do Son

Más de 230 menores participan este verano en los Campamentos de Arnela de Cáritas en Porto do Son
Agencias
La ampliación del CEIP Cardeal Quiroga Palacios contempla la creación de nuevos espacios para el alumnado de Infantil y Primaria

Sanmartín defiende la actuación del Concello en la ampliación del Cardeal Quiroga y pide “respeto institucional”
Agencias
El Sindicato Labrego Galego reclama una valoración oficial de los daños provocados por la sequía en los distintos sectores agroganaderos

El Sindicato Labrego Galego alerta de una situación “límite” en el campo por la sequía
Agencias