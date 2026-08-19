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Santiago de Compostela

Cinco claves para afrontar la vuelta al trabajo después de las vacaciones

Recuperar progresivamente las rutinas, establecer prioridades y evitar la sobrecarga durante los primeros días puede ayudar a afrontar el regreso a la actividad laboral

Adriana Quesada
Adriana Quesada
19/08/2026 10:22
Las recomendaciones plantean recuperar de forma progresiva los horarios de trabajo, descanso y ocio tras el periodo vacacional
Las recomendaciones plantean recuperar de forma progresiva los horarios de trabajo, descanso y ocio tras el periodo vacacional
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Pasar de estar en una toalla sobre la arena leyendo ese libro que tanto te gusta, dedicando todo el tiempo posible a tus hobbies o, simplemente, dormir hasta que tu cuerpo aguante a verte nuevamente en tu puesto de trabajo puede ser, para muchos, casi deprimente. 

Para hacer más llevadero ese regreso, Julio García Gómez, gestor de talento de la Fundación Casaverde, plantea una serie de recomendaciones centradas en recuperar progresivamente la rutina y evitar que la vuelta se convierta en una fuente adicional de estrés.

Una de las recomendaciones es anticipar ligeramente la vuelta, retomando el contacto con compañeros y colaboradores antes de reincorporarse para ponerse al día sobre los asuntos pendientes. Este reencuentro puede servir también para conocer de antemano las principales tareas que esperan al trabajador a su regreso.

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Durante los primeros días, otra de las claves pasa por evitar asumir más trabajo del que se puede gestionar. Organizar las tareas de mayor a menor importancia y establecer objetivos a corto y medio plazo permite recuperar el ritmo sin intentar resolver de golpe todos los asuntos acumulados durante las vacaciones.

También resulta importante volver a los horarios habituales de descanso, actividad física y ocio. La transición entre el ritmo de las vacaciones y el laboral puede ser más sencilla si se recuperan progresivamente las rutinas en lugar de intentar modificarlas de forma brusca.

Para afrontar el estrés asociado al regreso, pueden incorporarse además técnicas de relajación y respiración, así como momentos de desconexión durante la jornada. Mantener actividades de ocio y ejercicio fuera del horario laboral puede contribuir igualmente a separar el tiempo de trabajo del personal.

Julio García Gómez también pone el foco en las familias ante el inicio del nuevo curso escolar. En este caso, aconseja aprovechar los días previos para hablar con los hijos sobre el regreso a las aulas, las asignaturas, profesores y compañeros.

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